Intérprete: Alaska

Compositor: José María Cano

En el infierno,

en invierno,

se pasa mejor

porque en verano

no es sano,

hace mucho calor

y se suda, y se suda

aunque como hay mucho ambiente

la gente va igual,

al ser temporada baja

hay un precio especial.

Y si vas con la familia

o la novia, vete en julio,

eso sí, que en agosto

va siempre un turismo fatal.

¡Normal!.

Vacaciones infernales (3 veces)

Vacaciones infernales para tí.

Lo que más mola

es la cola con pincho

que es lo que llama la gente

la moda alacrán,

y se lleva, y se lleva,

lo mismo para vestir

que para ir informal.

Es un diseño exclusivo

de Pedro Botero

ya se sabe, que en el infierno

ir puntero te cuesta dinero

y la gente pudiente

le añade un tridente

que ya es lo ideal.

¡Total!.

Vacaciones infernales (7 veces)

Vacaciones infernales para tí.

Y si decides marcharte , reserva

un hotel, cómprate un apartamento

o mejor un chalé

con piscina, con piscina

pero no vayas de camping

con tienda o roulotte.

Y te alquilas un coche,

que no se te ocurra

hacer auto-stop,

y o te compras botella

en la discoteca

o no bebes alcohol,

que la gente es muy fina

e igual te margina

si vas de ...

¡Alehop!

Vacaciones infernales (3 veces)

Vacaciones infernales para tí.