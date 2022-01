Un documental de Elisabeth Anglarill

Realización: Julio de la Parra

Imagen: Nicolás Sánchez

Sonido: Juan Baño

Plantearse esta cuestión en el país con mayor número de presas por habitante del mundo no es poca cosa. Si bien hace unos años sirvieron para dar impulso al desarrollo agrícola e industrial de España, ahora muchas de ellas están obsoletas y no son más que un obstáculo.

Eso es una realidad en la cuenca del río de Bidasoa. La Confederación Hidrográfica del Norte y el Gobierno de Navarra trabajan conjuntamente para eliminar algunas de ellas, en su mayoría asociadas a alguna central eléctrica. La razón del derribo es simple: como muchos ríos cantábricos, el Bidasoa es un río salmonero, pero los salmones, así como las truchas, no pueden remontar río arriba, en busca de aguas puras para desovar, precisamente porque no pueden superar las alturas que suponen esas presas. Y las escalas de peces no siempre son suficientes.

El Escarabajo Verde asiste a la demolición de una presa en el río Ezkurra, afluente del Bidasoa, pero también explorará el beneficio que ha supuesto en otros ríos de los alrededores. En este documental los pescadores muestran su preocupación por la constante disminución de capturas en el río, que es obvia a la que se pasa una jornada de pesca con ellos. Pero parece que hay más problemas además de los azudes. Todo parece demostrar que las presas, como tantas y tantas cosas en la vida, también tienen fecha de caducidad. Y debe ser así en favor de proteger un río que no es sólo productor de energía, sino también fuente de una valiosa biodiversidad.