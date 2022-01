Jaume García Arija: "Me gusta hacer de antivillano"

Tras las entrevistas a varios de sus compañeros, Jaume García Arija, uno de los protagonistas de la quinta temporada de "Amar en tiempos revueltos", se sometió al test rápido de Rtve.es para hablarnos sobre su personaje y desvelarJaume García Arija da vida a Abel Zamora Huerga,de su mujer Cristina Barea . Abel es primo de Salvador Bellido y lucha para que salga de la cárcel. Y lo que máses la "personalidad que adopta dado que vive en una dictadura". Abel es conservador pero, de ideas totalmente opuestas.Jaume asegura que lo que le emociona de Abel es susobre sus relaciones, con su mujer, con su primo,..."Me encanta para divertirme y reirme hacer de malo. Incluso los antivillanos, que son a los que todo le sale fatal.Asímismo, explica que le gustaría decir que no en su trabajo, no porque le parezca mal la idea que le proponen, si no porque tuviese otras ofertas.- A mí me gusta todo.- Sin el número seis. Soy muy despistado y tengo que decir: cartera, llaves de conducir, llaves de casa, cartera billetera, reloj y el móvil.- En sus ojos.- "El jardinero fiel" es la que se me viene ahora a la cabeza.- No es mi favorito, pero se me viene a la cabeza "El señor de los anillos" que desde los 17 a los 19 años me lo leí tres veces.- "Amar en tiempos revueltos", por supuesto.