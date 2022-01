No me paro (Repor)

Más de 3 millones de españoles están en el paro y las previsiones para el resto del año no son nada halagüeñas ya que en estos momentos el nuestro es el país de la Unión Europea donde más ha crecido el paro.



En la ciudad asturiana de Avilés por ejemplo, cada día 3 personas pasan a engrosar las listas del Inem y en Torrelavega (Cantabria) una ONG ha empezado a servir menús al precio de 4 euros para ayudar a los desempleados de la comarca. Estas dos ciudades conviven desde hace más de 20 años con el fantasma del paro: las reconversiones industriales o la crisis de los 90 abocaron a mucha gente al desempleo, pero ahora dicen, se enfrentan a una crisis sin precedentes.



La cámara de Repor es testigo esta semana del drama de muchos parados que se lamentan porque en la oficina de empleo nadie les da una salida. Por eso muchos de ellos están llamando ahora a las puertas de organizaciones como ¿Avilés Abierto¿, ¿la Xunta¿ o la Cooperativa contra el Paro de Torrelavega para trabajar en lo que sea.



"No me paro": es un reportaje de Montse Cuní, Toni Mateo, Enric Ferrés y Xavier Soler.