Más de 5,8 millones de votos en la preselección de TVE a Eurovisión

Desde que comenzó el proceso de votación de la preselección de TVE a Eurovisión, el pasado 19 de diciembre, la participación de los usuarios ha sido masiva, con un total de 5,8 millones de votos a los más de 400 candidatos que entraron en el proceso.



Desde el primer momento en que se abrieron las urnas digitales, los usuarios se entregaron para votar a sus artistas favoritos, con una media que ha oscilado entre los 100.000 y los 200.000 votos realizados diariamente.



Sólo en los tres primeros días de votación se registraron 300.000 votos. Ya durante la primera semana se llegó al millón de votos, y así sucesivamente hasta conseguir un nuevo millón con cada semana que pasaba.



Soraya y Melody, a la cabeza



Durante los primeros días, Soraya, que ha presentado el tema "La noche es para mí", fue la favorita de los usuarios, ya que permaneció en el puesto número uno, seguida de cerca por Melody y los Vivancos. El 5 de enero fue el día en el que comenzó la "lucha" por el primer puesto.



Estas dos divas han estado alternándose en la primera posición desde entonces. Y es que la pugna de los fans ha sido encarnizada, ya que rotaban varias veces en un mismo día, hasta llegar la noche de ayer.



Tanto Soraya como Melody han pasado de los 200.000 votos cada una, aunque ha sido la artista de Sevilla, con su canción "Amante de la Luna", que interpreta acompañada de los bailarines de flamenco, los hermanos Vivancos, la que ha acabado en el número uno.



Aunque pueda parecer que existe "cierta rivalidad" entre ambas artistas, lo cierto es que han llevado este proceso con gran deportividad. Como ambas afirmaron en una entrevista -que puedes escuchar pinchando aquí- el sábado 17 de enero en el programa de RNE Bienvenido a Casa, están ilusionadas con el proceso, encantadas del elevado nivel musical y a la espera de conocer a todos los participantes de las galas.



Limpieza en el proceso



Como se anunció, RTVE.es se reservaba el derecho de restar votos fraudulentos -enviados con robots o con "scripts" de votación masiva- para garantizar la limpieza y transparencia de este proceso.



RTVE.es ha eliminado un total de algo más de 100.000 votos, menos del 2% del total de votos recibidos. En todos los casos, RTVE.es ha decidido sólo eliminar los votos fraudulentos y no descalificar al candidato, puesto que las votaciones ilegales las ha podido hacer no el propio candidato, sino cualquier persona, por lo que no les consideramos en absoluto responsables de este tipo de prácticas, pero sí retiramos esos votos.



Los candidatos a los que se les ha retirado votos son: Carlos Barroso (22.725); Normativa vigente (17.521); Mei Ming (12.533); Laura (6.371); La la love you (5257); Oskee (4265); JC Cholbi (4184); Necxis (3788); Roel (3302); La Red de San Luis (3216); Bizarre (2596); Marcos Gómez (2401); Viva Maestro (2242); Julia Bermejo (2200); Carola Terror drag (2141); El secreto de Karnak (2099); Goico (2094); Rafa Saez (1870); Carolina del sur (1755); Virginia (1722); Salva Ortega (1353); Fucking Monday FM (1163); Alfonso Ramírez (1125); Santa Fe (970); Dulce (891); Just Luis (718); Izan (635); D.L.F. (569); Vicente Casal (553); Jaime Rojo Contreras (534); Iván Gardesa (534) y Noelia Cano (516).