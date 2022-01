Hemos hablado con Joaquín Reyes, el creador de Enjuto Mojamuto y nos ha contado todo lo que queríamos saber sobre su personaje más famoso.

Pregunta: Joaquín, ¿de dónde surge la idea de Enjuto Mojamuto?

Respuesta: Enjuto es una especie de continuación de Superñoño, otro personaje animado de nuestra anterior etapa como "La hora chanante". Animado entre comillas, porque Superñoño era un niño superhéroe que nunca se movía de su cama. Siempre me han hecho gracia esas personas que nunca salen de su habitación y con Enjuto Mojamuto le hemos dado una vuelta orientándolo al mundo de Internet y los ordenadores.

P: ¿Cuánto tiempo se tarda en animar un episodio?

R: Depende de lo complejo que sea el episodio, pero normalmente unos 2-3 días. En animar el último Enjuto de la temporada, "El Musical", tardamos unos tres días porque incluía más movimientos y fondos.

P: ¿Trabajas en solitario?

R: Antes escribía los guiones, hacía los dibujos y los animaba. Ahora dispongo de menos tiempo. Cuento con la ayuda de un animador a quien entrego los dibujos y los movimientos y él les da vida en Flash.

P: ¿Cuál es tu Enjuto favorito?

R: Seguramente el de "El peor día de mi vida". Ha sido todo un exitazo en Internet y hemos cambiado la forma de hablar de la gente. Ahora todo el mundo dice Interneeeeé y no Internet.

P: ¿Nos puedes adelantar algo de la próxima temporada de Muchachada Nui?

R: Pues habrá algunas sorpresas. Vamos a incluir nuevas series de animación, porque la animación siempre ha sido una de las señas de identidad de Muchachada Nui, sólo hay que ver la cabecera del programa. No nos gusta ser previsibles, por eso utilizamos la animación que es un recurso poco frecuente en televisión cuando se hace humor.

P: ¿Pero no os cargaréis a Enjuto, verdad?

R: No. He estado tentado de matarle, pero te puedo asegurar que en la próxima temporada continuará. Aunque el nivel de exigencia de los fans es cada vez mayor, y en cada episodio te tienes que esforzar más para ser original.

P: ¿Lees lo que la gente opina sobre Enjuto en los foros?

R: Cada vez menos. Leo algún foro, aunque cada vez me da más pereza. Hay un cierto esnobismo en los fans, la gente se ve en la obligación de opinar a los diez minutos de haber visto algo. A mí me cuesta tener una opinión de algo que he visto sólo diez minutos atrás. Hablando de fans, no te pierdas las fotos de Carnaval que nos enviaron a la web de Muchachada.

P: Enjuto es un auténtico líder en Twitter, ¿cómo se os ocurrió hacer un Twitter de Enjuto?

R: Nos parecía algo divertido. También era una forma de interactuar con los fans. Cada semana damos alguna pista sobre de qué trata el Enjuto del miércoles. Cuando llega la hora de Muchachada Nui en La 2, Enjuto anuncia en el Twitter que se va a ver en la tele unos documentales sobre los ñus o algo parecido. Es la única vez en toda la semana que Enjuto sale de su habitación. El Twitter de Enjuto existe desde el comienzo de Muchachada Nui, pero el número de "followers" se disparó tras el episodio "Ídolos" en el que anunciábamos que Edans tenía más seguidores que nosotros. Pero ahora, si buscas "Twitter" en Google la segunda referencia que aparece es el Twitter de Enjuto.

P: Incluso se creó un debate en Twitter cuando preguntásteis si lo que lleva Enjuto en la cabeza es su pelo natural o un gorro.

R: Sí, eso fue justo antes del episodio en el que se quitaba el gorro y aparecían Juan y Eva de Amaral. Enjuto preguntó a los seguidores si creían que lo que llevaba en su cabeza era un gorro o pelo natural. Ganó la opción del pelo natural, algunos incluso pensaban que era un casco.

P: En el último episodio Enjuto se marchaba a la Campus Party, ¿lo veremos por allí?.

R: No te lo puedo confirmar, pero seguro que si sale de su habitación es para ir a la Campus Party.