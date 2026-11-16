Quiniela y Quinigol del domingo 15 de noviembre
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Los resultados de la Quiniela del domingo 15 de noviembre han sido los siguientes:
2 - X - 1 - X - 2 - 1 - 1 - X - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - X. Pleno al quince: 2M.
Con una recaudación de 1.586.225,25 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.
Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 59.366,50 euros: ha habido 49 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 666,36 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Pleno al quince
|0
|BOTE
|14 aciertos
|4
|63.449,01
|13 aciertos
|40
|2.974,17
|12 aciertos
|459
|-259,19
|11 aciertos
|3.831
|31,05
|10 aciertos
|21.762
|6,56
Quinigol
Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:
1 VALLADOLID 0 CASTELLÓN 1 01
2 ALMERÍA 2 ANDORRA 1 21
3 OVIEDO 1 GIRONA 2 12
4 GRANADA 1 LAS PALMAS 0 10
5 ELDENSE 2 SABADELL 0 20
6 ESPAÑA 2 INGLATERRA 3 2M
La recaudación fue de 109.770 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 265.000 euros.
|Categoría
|Acertantes
|Premio unitario
|6 aciertos
|0
|BOTE
|5 aciertos
|1
|9.879,30
|4 aciertos
|52
|168,88
|3 aciertos
|953
|9,21
|2 aciertos
|8.860
|2,48
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.