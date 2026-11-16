Los resultados de la Quiniela del domingo 15 de noviembre han sido los siguientes:

2 - X - 1 - X - 2 - 1 - 1 - X - 1 - 1 - 1 - 2 - 2 - X. Pleno al quince: 2M.

Con una recaudación de 1.586.225,25 euros, no ha habido boletos acertantes de pleno al quince, generándose un bote.

Por su parte, la recaudación de Elige 8 ha sido de 59.366,50 euros: ha habido 49 boletos acertantes de 8 partidos que cobrarán 666,36 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Pleno al quince 0 BOTE 14 aciertos 4 63.449,01 13 aciertos 40 2.974,17 12 aciertos 459 -259,19 11 aciertos 3.831 31,05 10 aciertos 21.762 6,56

Quinigol

Los resultados del Quinigol han sido los siguientes:

1 VALLADOLID 0 CASTELLÓN 1 01

2 ALMERÍA 2 ANDORRA 1 21

3 OVIEDO 1 GIRONA 2 12

4 GRANADA 1 LAS PALMAS 0 10

5 ELDENSE 2 SABADELL 0 20

6 ESPAÑA 2 INGLATERRA 3 2M

La recaudación fue de 109.770 euros. No ha habido boletos acertantes de 5 aciertos, generándose un bote de 265.000 euros.

Reparto de premios Categoría Acertantes Premio unitario 6 aciertos 0 BOTE 5 aciertos 1 9.879,30 4 aciertos 52 168,88 3 aciertos 953 9,21 2 aciertos 8.860 2,48

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.