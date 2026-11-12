Especial enquestes electorals, a 'Aquí parlem'
- Lluís Falgàs entrevista Carles Castro, expert en informació política i anàlisi electoral
- Dissabte, 14 de novembre, a les 09.50 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
'Aquí parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat política i parlamentària.
'Aquí parlem' analitza aquesta setmana l'inici de la campanya electoral per a les eleccions generals del 29N. Lluís Falgàs, director i presentador del programa, conversa amb el periodista i analista electoral Carles Castro sobre els principals sondejos i enquestes.
Lluís Falgàs parla aquesta setmana amb Carles Castro, analista electoral col·laborador de La Vanguardia, investigador associat de l'Institut de Ciències Polítiques i Socials i autor de diversos llibres com 'Retrato electoral de España' i 'Retrato electoral de Catalunya'. Falgàs li demanarà sobre les principals enquestes aprofitant l'inici de la campanya electoral i les claus per interpretar els resultats dels sondejos i les tendències que dibuixen de cara a les eleccions del 29N.
A més, 'Aquí parlem' aborda la repercussió política de la vaga general de dimecres 11 de novembre i analitza les reaccions que ha generat en l'àmbit polític. Repassa les valoracions dels diferents actors polítics i l'impacte que pot tenir en la campanya electoral.