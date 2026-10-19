Salamanca y el Centro de Innovación RTVE como nexo del emprendimiento, en Startup Olé 2026

La ciudad de Salamanca ha vuelto a destacar como lugar de encuentro del emprendimiento, en la 13ª edición de Startup Olé, celebrada en octubre de 2026.

Más de 800 startups y participantes del ecosistema emprendedor han compartido experiencia y conocimiento durante tres días, en los que se ha puesto en valor la Cátedra RTVE-Universidad de Salamanca sobre el emprendimiento, creada en 2019.

El programa multiformato 'RTVE Innova' se ha emitido en directo desde el Colegio Arzobispo Fonseca, y ha contado con el rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, quien ha destacado la apertura de los nuevos campus de China, Egipto o Colombia, en los que ya trabaja la universidad. Además, el responsable de Andalucía Emprende, Javier González, ha detallado los recursos con los que cuenta su Fundación, que tiene ya más de 260 centros y otros diez más en cada una de las universidades públicas de la comunidad autónoma y ha subrayado la importancia de Andalucía como polo de emprendimiento.

El creador y fundador de Angry Birds, Jere Erkko, explica que sus 'pájaros enfadados' tienen ya vida propia y destaca las ventajas y riesgos que tiene España para emprender. Finalmente, y el consejero de Economía, Empleo y Transformación digital de la Junta de Extremadura, Guillermo Santamaría, pone en valor que en los últimos 5 años la tasa de emprendimiento en esa comunidad autonóma ha subido un 6%, en gran parte por quitar la presión fiscal.

La subdirección del Centro de Innovación de RTVE, liderada por Esteban Mayoral, ha aprovechado para celebrar en Salamanca una nueva reunión con la red de cátedras de la Corporación. En el encuentro se ha dado a conocer la nueva cátedra RTVE-Universidad de Castilla la Mancha para investigar sobre el papel del deporte como motor de transformación de la sociedad, palanca de la innovación y vehículo para fomentar, desarrollar y comunicar los valores propios de una democracia avanzada.

Leonor Gallardo y Esteban Mayoral