BARRIO ESPERANZA

SERIE DE PRIME TIME – Comedia

8 x 75’

Esperanza metió la pata. Intentó pasar cuatro kilos de droga por un aeropuerto y la pillaron. Sin embargo, aprendió la lección. En la cárcel, no perdió el tiempo. Se sacó la carrera de magisterio y aprobó la oposición para dar clase en un colegio público.

Ahora, va a pasar de trapichear con comida y esconder pinchos debajo del colchón, a ser maestra de niñas y niños de primaria. Pronto descubrirá que lo que aprendió en la cárcel le será de más utilidad que los temarios de la oposición. Y también se dará cuenta de que ser profesora, es lo más maravilloso que le ha pasado nunca.

Quizá, sólo quizá, la vida de Esperanza hubiese sido distinta si, de niña, se hubiese encontrado a una profesora como ella.

PERSONAJES:

ESPERANZA ARTIGAS (Mariona Terés). ¿Será cierto que la vida da segundas oportunidades? Esperanza no se engaña. Sabe que le ha fallado a mucha gente. Pero ahora es distinto. Ahora está dispuesta a perseguir su sueño. Por eso, cuando sale de la cárcel y se planta en el CEIP Barrio Esperanza, le da igual que sus alumnos hablen diez idiomas distintos; no le importa que el resto de los profesores/as la miren como una delincuente; tampoco puede evitar que el AMPA de padres y madres recoja firmas para trasladarla a otro centro. Lo que a ella le importa realmente es conseguir ayudar a todas esas niñas y niños que corren y juegan por el patio.

Que tienen sueños, anhelos y miedos. Como los tuvo ella. Y que, llegado el caso, tengan las armas necesarias para escoger un camino diferente al que ella tomó. Ella no es una profesora con métodos tradicionales. Quizá su infancia, o su paso por la cárcel o su particular forma de entender el mundo, convierten sus clases en experiencias físicas y sensoriales. Los métodos docentes de Esperanza quizá no aparezcan en los manuales pedagógicos, pero son los preferidos por sus alumnos/as.

Porque… ¿cómo eran esos profesores y profesoras que nos cambiaron la vida? ¿Esos nombres que recordamos treinta años después? Aquellos que nos tendieron una mano cuando estábamos caídos. ¿Hacían las cosas como todo el mundo? ¿O eran especiales y únicos?

De eso va esta serie. De ESPERANZA. Una maestra única.

rtve

JERÓNIMO ‘JERO’ CABALLERO (Alejo Sauras). El director falso y narcisista. Jero dejó la docencia para dedicarse a la gestión y sueña con ascender en la Consejería de Educación. Intenta ser políticamente correcto y que nadie note sus prejuicios, pero siempre acaba siendo tremendamente ofensivo. Se autodenomina el ‘William Wallace de la docencia’ y promueve el trabajo en equipo, aunque su liderazgo es cuestionado por todos. De hecho, todo el profesorado de este centro se hace la misma pregunta: ¿Cómo ha llegado un tipo como éste a ser director en un centro de educación primaria?

rtve

DON ANTONIO (Mariano Peña). El profesor de la vieja escuela. A punto de jubilarse, Don Antonio representa la tradición y la resistencia al cambio. Ha vivido (y padecido) en primera línea las 8 leyes orgánicas de Educación que hemos tenido en los últimos 40 años y se siente perdido ante las nuevas metodologías. Es el único al que llaman ‘Don’ y el único que va al colegio con traje. Defiende los deberes, los castigos y el refuerzo negativo, aunque en el fondo siente nostalgia por un tiempo en el que todo parecía más sencillo.

rtve

CLAUDIA COLLANTES (Ana Jara). La profesora idealista de infantil. Claudia es pura energía positiva, entusiasta de la educación emocional y el aprendizaje cooperativo. Sueña con transformar el aula en un espacio estimulante y afectivo. Se considera una ‘persona vitamina’ y cree, ingenuamente, que Esperanza y ella son mejores amigas. Su visión un tanto naif, pero sobre todo idealista, utópica y romántica de la docencia choca, frontalmente, con la cruda realidad, con la falta de recursos, con un profesorado a menudo desmotivado y con unos alumnos que no siempre están dispuestos a solucionar los problemas sentándose en la ‘colchoneta de la asertividad’.

RTVE

RICARDO CUBILLO (Juan Vinuesta). El presidente del AMPA, superpapi, superimplicado y superocioso. Ricardo es el padre hiperactivo que nunca falta a una asamblea ni a una recogida de firmas. Se autoproclama adalid de la igualdad y la coparentalidad, pero en realidad sufre de exceso de ego y falta de ocupación. Sus propuestas, a veces absurdas, generan conflictos y situaciones cómicas. Ricardo tiene una estrecha relación con Jero, el director, porque va mucho a su despacho a quejarse de todo lo que considera que no se está haciendo bien en el colegio.

RTVE

JOSÉ ‘JOSETE’ CARRASCO (Carlos Librado ‘‘Nene’’) El papá enamorado de Esperanza. Josete regenta Casa Ludi, el bar que fue de sus padres y que mantiene la esencia de antaño. La esencia y grasa preconstitucional. Atraviesa un complicado proceso de divorcio. Es un hombre bueno, nostálgico y emocionalmente honesto, que revive su amor de infancia por Esperanza cuando ella regresa al colegio. Su hijo León es alumno de Esperanza, lo que complica y enriquece su relación.

RTVE

NAYELI CESSI (Chloe con Hache). La niña negra y superdotada. Hay dos cosas que Nayeli odia con toda su alma: las normas y tener altas capacidades. Rechaza la autoridad y teme ser excluida por sus compañeros, por lo que oculta sus capacidades con continuos enfrentamientos tanto con los niños como con los profesores. Esperanza detecta su potencial y lucha por su inclusión en el programa de Altas Capacidades, creando un vínculo casi maternal.

RTVE

LEÓN CARRASCO (Tian Tosas). El niño que siempre levanta la mano pidiendo permiso. León es alegre, participativo y muy sensible. Su mundo se tambalea por la separación de sus padres, lo que le lleva a buscar afecto y referentes en sus profesoras. Cuando se emociona, habla tan bajito que hay que acercarse a cinco centímetros para oírle. Es divertido, algo travieso y, sobre todo, muy “abrazable”.

RTVE

MARTINA CUBILLO (Nia Tosas) La niña repipi hija del Presidente del AMPA. Martina es hija única de Ricardo. Es una niña “repipi”, pero muy bien conjuntada. Y es que en su casa le han enseñado que “la vida es más bonita con colores que combinen”. Es hija del presidente del AMPA, pero no presume de ello. Más bien lo menciona como si fuera un título nobiliario que le da cierta autoridad en el recreo. Martina se esfuerza por hacerlo todo bien, por complacer a su padre, por seguir sus consejos, por absurdos y rancios que éstos sean, y por ser una hija modelo, aunque, en el fondo, no deja de ser una niña de 10 años que quiere disfrutar de la infancia lo mejor que pueda.

RTVE

LUCHO (Javier Pereira). El ex tóxico de Esperanza. Lucho es la razón por la que Esperanza decidió cambiar de amistades, de círculos sociales y hasta de vida. Encantador, inteligente, divertido, manipulador y sin ningún tipo de filtro ético o moral. La definición perfecta de un ‘psicópata integrado’. Representa la tentación y el riesgo de recaer en viejos errores. Esperanza tardó dos condenas en darse cuenta de que ese tipo era un indeseable. Ahora, su regreso pondrá a prueba su determinación y tendrá que elegir entre el pasado y la nueva vida que está construyendo.

RTVE

FICHA TÉCNICA:

Dirigida por: Sandra Gallego Christensen, Iñaki Peñafiel

Reparto: Mariona Terés, Alejo Sauras, Mariano Peña, Juan Vinuesa, Ana Jara, Laura de la Uz, Guillermo Campra, Carlos Librado, Ángel Héctor, Ruth Núñez, Tian Tosas, Chloe con Hache, Nia Tosas, Arlette Torres, Carmen Balagué, Javier Pereira, Sasha Zúlu, Eva Pérez Saco, Maxi Arango, Marcos Muñoz

Año: 2025

Una producción de RTVE en colaboración con Blobomedia.