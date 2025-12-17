UN ASESINATO CON VISTAS

DOCUMENTAL / True Crime

4 x 50'

En pleno boom inmobiliario y de la corrupción en la costa mediterránea, el 19 de octubre de 2007, Alejandro Ponsoda (alcalde de Polop de la Marina, un municipio valenciano cercano a Benidorm) es tiroteado en la puerta de su casa, provocando una conmoción en toda la comarca. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil abre diferentes líneas de investigación para descubrir la autoría intelectual de un asesinato que parece una ejecución por encargo. En el foco aparecen conflictos vecinales, la vida privada del alcalde, y diferentes irregularidades urbanísticas en el seno de la corporación municipal. Pero ninguna de las líneas de investigación llega a buen puerto, hasta que la aparición de “el portugués”, un misterioso personaje de los bajos fondos de Benidorm revela una presunta reunión en un club de alterne en la que se habría planeado el crimen.

Se inicia así una larga y dolorosa década, en la que las defensas intentarán desacreditar la figura y el relato del Testigo Protegido, hasta llegar a juicio en enero de 2020, en el que se tratará de desenmarañar una compleja trama de desconfianzas, conflictos, tensiones, odios, mentiras, medias verdades, venganzas y descalificaciones, que no prometen una clarificación sencilla del asesinato. Por el camino quedará un reguero de vidas destrozadas por la fuerza de los hechos y el inexorable paso del tiempo.

FICHA TÉCNICA:

Dirigido por: Pablo Van Damme

Equipo técnico: Albert Montón, Jorge Garay, José Ángel Montiel, Malva Soler, Manuel Solís, Mario Polar H., Pablo Van Damme, Pau Bas, Rodolf Ferrer

Año: 2025