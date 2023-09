La Orquesta y Coro RTVE interpreta La verbena de la Paloma, este viernes en Salamanca

Las sopranos Carmen Ávila (Susana), Laura Villa (Señá Rita), el barítono Damián del Castillo (Julián) y el tenor Manuel Vicente Fernández (Don Hilarión) ocupan los principales papeles de la zarzuela más famosa de Tomás Bretón en una producción semiescenificada de la Orquesta y Coro RTVE dirigida por Cristóbal Soler y con dirección de escena de Diego Carvajal. RTVE grabará esta zarzuela para emitirla el 21 de octubre en el programa de TVE Los conciertos de La 2 el 21 de octubre de 2023

La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, bajo la batuta del maestro valenciano Cristóbal Soler interpretará, el 29 de septiembre en el CAEM de Salamanca, “La verbena de la Paloma” de Tomás Bretón. Este concierto forma parte de los actos que está desarrollando el Ayuntamiento de Salamanca en recuerdo del músico y compositor salmantino con motivo del centenario de su muerte.

Forman el elenco principal el barítono Damián del Castillo, la soprano Laura Vila, el tenor Manuel Vicente Fernández y la soprano Carmen Ávila.

También participan junto a la Orquesta y Coro RTVE los cantantes Carmelo Cordón (Don Sebastián), Raquel Albarrán (Casta), Carolina Martínez (Tía Antonia), Esmeralda Espinosa (cantaora), Miguel Ángel Viñe (tabernero), Matías Álvarez, Vicente Bujalance, Óscar Fernández, Eric Torres, José Ángel Silva, Julio Pérez, Amparo Zafra, Ángela Cano, Tania Menéndez, Lore Agustí y Esther González.

El argumento de La verbena de la Paloma transcurre en el barrio de la Latina de Madrid en 1894, fecha del estreno, y durante la festividad de la Virgen de La Paloma. Sin embargo, Julián no está para celebración alguna, ya que sospecha que Susana, su novia, no quiere ir con él a la verbena porque va a salir con un amante. Por su parte, Susana, harta de los constantes celos de su pareja, decide aceptar las proposiciones de Don Hilarión. Un hecho que desencadenará numerosos embrollos entre los protagonistas. Tras armar un buen jaleo en la verbena de la Paloma, los jóvenes enamorados se reconcilian.

Cristóbal Soler Considerado como uno de los directores más importantes de su generación, ha desarrollado una trayectoria formada por un amplio repertorio, tanto en el campo sinfónico como lírico. La crítica destaca su carisma y profundidad interpretativa, además de una consolidada técnica de dirección, fruto de una rigurosa formación en Viena, Berlin, Munich, Graz y Zurich, con grandes directores como Harnoncourt, Sawallisch, Prêtre, Vladimir Fedoseyev o Mariss Jansons. Ha dirigido un amplio catálogo de óperas y zarzuelas, con destacadas menciones y premios, durante seis temporadas como director del Teatro de la Zarzuela, además de estrenos y recuperaciones de óperas olvidadas como Le Revenant y Le Diable à Seville, de J. M. Gomis, Il Tutore burlato e Il Burbero di Buon Cuore de V. Martin y Soler, Los amores de la Inés, de Falla, o L´Indovina, de S. Giner.

Es invitado por las principales orquestas: Orquesta y Coro RTVE, OBC, JONDE, Orquesta de Valencia, OSG de Galicia, ORCAM, BOS de Bilbao, Sevilla, Castilla y León, OSN de Navarra, OCG de Granada, OEX de Extremadura, etc, en el Auditorio Nacional, Palau de Valencia, Baluarte de Pamplona, Palau de la Música...

Ha dirigido a la Orquesta de Cámara de Lausanne (Victoria Hall, de Genève y Salle, Metrópol, de Lausanne), además de giras internacionales en Austria, Francia, Portugal, Polonia, Rep. Checa, Eslovenia, Rumanía, Cuba, Venezuela, México, Brasil y Argentina.

Ha grabado Anatomía de la Zarzuela (ORTVE- Warner); Historia del soldado, de Stravinski; Guía de orquesta para jóvenes, de Britten; obras de Falla, Chapí, Granados, Turina, Esplá, Sarasate, Coll, etc.

Soler, presidente fundador de AESDO, ha sido director artístico de la Semana de Música Religiosa de Cuenca (2017-2020). Es director artístico y musical del Festival CullerArts y presidente del Concurso Internacional de Violín CullerArts. Desde 2021, es director artístico del Concurso Internacional de Dirección de Orquesta “Llíria City of Music”.

Diego Carvajal

Diego Carvajal es actor, director de escena y dramaturgo. Como actor ha trabajado en teatro bajo la dirección de Alberto González Vergel, Pilar Miró (en la CNTC) y de Gustavo Pérez Puig, entre otros. En cine ha participado en diversos títulos de Miguel Ángel Lamata, Pilar Miró y en televisión ha trabajado en numerosas series y programas todas las cadenas generalistas y varias autonómicas.

Como director de escena lírica ha dirigido varios títulos de ópera, zarzuela y teatro entre los que destacamos "Don Gil de Alcalá", de M. Penella; "A hand of bridge", de S. Barber; "La Cambiale di Matrimonio" e "Il Signor Bruschino", de G. Rossini; "La Bohème" (en el Teatro Real), “Gianni Schicchi” y “Suor Angelica”, de G. Puccini; “Trouble in Tahiti”, de L. Bernstein; "Bastien und Bastienne", “Così fan tutte” y “La flauta mágica”, de W. A. Mozart; "Il maestro di Cappella", de D. Cimarosa; “La voix humaine”, de F. Poulenc; “L’elisir d’amore”, de G Donizetti; "Seis noches lúgubres", de varios autores; “La del manojo de rosas”, de P. Sorozábal, “El barquillero” y “La revoltosa”, de R. Chapí; “La chulapona”, de F. Moreno Torroba; "Tango tirao", de E. Santos; “El fantasma de la Tercia”, "Farruca" y "Los Gerifaltes", de J. Santos o "Jesús de Nazaret", de J. Santos y Roque Baños y “El barberillo de Lavapiés”, de F. A. Barbieri.

También ha dirigido obras de teatro como “La casa de Bernarda Alba”, de F. G. Lorca y espectáculos musicales escritos por él mismo como “On Broadway”, "Admirable", “Para volverse loco” o "This thing of darkness". Diego Carvajal es graduado por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, máster en Artes Escénicas por la URJC y ha sido ponente del Magister de Escenografía en la Facultad de Bellas Artes desde 2009 hasta 2012, stage director del International Opera Studio de Gijón en 2015 y director invitado en tres ediciones del Festival Little Opera, en Zamora.

Desde 2007 es profesor de Escena Lírica en el grado de Interpretación de la Escuela Superior de Canto de Madrid y en su Máster de Interpretación e Investigación performativa del Repertorio Vocal Español.



Carmen Ávila

Estudia en la Escuela Superior de Canto de Madrid con Carmen Rodríguez y Xavier Parés. Realiza cursos de perfeccionamiento con Victoria de los Ángeles y Miguel Zanetti, Daniel Muñoz, Giovanna di Rocco, Tao Cheng, Helena Lazarska, Félix Lavilla y perfecciona su repertorio operístico con el maestro István Cserjám y con Enza Ferrari en el Teatro Real. Amplía su formación teatral en el Teatro de Cámara de Madrid con Ángel Gutiérrez. Como solista paricipa en el Festival de Ópera de la Coruña, Clásicos en Verano, Festival Arte Sacro, Ciclo Música en las Hoces, Semana de Música Religiosa de Cuenca, Festival de Música Contemporánea de Alicante, Aula de reestrenos de la Fundación Juan March.... y canta bajo la dirección de Odón Alonso, Jordi Casas, Laszlo Heltay, Alfonso Huarte, Johann Duijck , David Guindano, Francesco Ercolani, Adrián Leaper, Javier Corcuera, Mariano Alfonso, Josep Prats, Josep Vila, Ennio Morricone, Nacho de Paz, Enrique García Asensio, Ros Marbá, Jordi Casas, Carlos Aransay, Arturo Tamayo... Canta junto a Mario Frangoulis en el 550 aniversario del restablecimiento de la Gran Escuela de la Nación de Constantinopla celebrado en el Herod of Atticus Theatre de Atenas con la Orquesta Mikis Theodorakis. A raíz de su intervención como solista XXI Festival Internacional de Ballet de la Habana conoce a la Guitarrista Avelina Vidal y forma con ella el Dúo Alma Música de su repertorio de concierto destacan las Canciones Chinas de Britten y el Diván de Moses Ibn Ezra de Castelnuovo-Tedesco. Debuta en el Ciclo de Cámara de la OSCRTVE con el estreno de Nueve Poemas de Gloria para soprano y orquesta de Miguel Franco y desde entonces participa en este ciclo con diferentes formaciones. Es fundadora de la formación Enarmonía dedicada a la interpretación y difusión del repertorio contemporáneo. Interpreta a Dusapin, Scelsi y estrena e interpreta obras de Eduardo Morales-Caso, Padre Donosita, Gonzalo de Olavide, Miguel Franco, Pilar Jurado, Claudio Tupinambá, José Pablo Polo, Eduardo Costa, Gerardo Gombau Agustín Acilu, entre otros. Es profesora del Coro RTVE y actualmente es Jefa de Cuerda de Sopranos.



Laura Vila

Obtuvo su graduación superior en el Conservatori del Liceu y recientemente ha interpretado el rol de Carmen, dirigida escénicamente por Emilio Sagi en Shanghái y Nankín, así como Leonora (La favorita) en el Teatro Cervantes de Málaga con Ismael Jordi y Carlos Álvarez. Ha colaborado en La verbena de la Paloma interpretando el rol de Rita con los Amigos de la Ópera de A Coruña e I puritani (Enrichetta) en la Ópera de Oviedo. Inició su carrera con los Amics de l’Òpera de Sabadell interpretando los papeles de Dorabella (Così fan tutte), Amneris (Aida), Fenena (Nabucco), Adalgisa (Norma), Orfeo (Orfeo ed Euridice), Isabella (L’italiana in Algeri), Carmen y Éboli (Don Carlo), entre otros. También ha interpretado el de Zaida (Il turco in Italia) en Oviedo, Flora (La traviata) en el Festival de Peralada, Maddalena (Rigoletto) en Bilzen, Lola (Cavalleria rusticana) en Palma, además de participar en Moses und Aron en el Teatro Real de Madrid.



Damián del Castillo

Nacido en Úbeda (Jaén), realizó sus estudios superiores de música y canto en Málaga y en la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid, formándose con maestros como Alicia Molina, Teresa Berganza, Reri Grist, Carlos Chausson, Manuel Cid y Tom Krause. Actualmente perfecciona su técnica con Juan Lomba.

Ha trabajado con maestros como Michel Plasson, Antoni Ros Marbá, Ives Abel, David Afkham, Patrick Fournillier, Keri Lynn Wilson, Miguel Ángel Gómez Martínez, Renato Palumbo o Giampaolo Bisanti, entre otros y registas como Emilio Sagi, José Carlos Plaza, Calixto Bieito, Paco Azorín, Francisco López, Mario Pontiggia o Pier Luigi Pizzi.

Entre sus últimas actuaciones destacadas se incluyen Fuenteovejuna en Oviedo; Turandot en el Palau de les Arts Reina Sofía; María del Pilar (versión concierto) y Benamor en el Teatro de la Zarzuela; Madama Butterfly en el Gran Teatre del Liceu y en la Ópera de Oviedo; Samson et Dalila en el Teatro de la Maestranza de Sevilla y en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida; Un ballo in maschera en el Teatro Calderón de Valladolid; Fidelio en versión concierto con la Sinfónica de Navarra; Don Fernando el Emplazado en el Teatro Real y La Bohème en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Sus actuaciones recientes incluyen Madama Butterfly en el Teatro de la Maestranza y ABAO, La tabernera del puerto en el Teatro de la Zarzuela, Manon de Massenet en el Teatro Villamarta de Jerez, Atlántida de Falla en versión concierto en el Palau de les Arts, The Magic Opal en el Teatro de la Zarzuela, María Moliner en Oviedo, La tabernera del puerto (versión concierto) y La fille du regiment (semi-escenificado) en la Quincena Musical de San Sebastián, entre otros.

Entre sus compromisos para la temporada 22/23 cabe destacar La Bohème en el Palau de les Arts de Valencia y el Stabat Mater de Dvorak con la Orquesta Filarmónica de Málaga, entre otros.