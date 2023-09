‘Dúos Increíbles’, el concurso musical de La 1 en colaboración con Grupo Ganga, vuelve con una segunda temporada repleta de novedades. El espacio, en el que intérpretes veteranos eligen a jóvenes cantantes para formar duetos, sigue apostando por la música en español y las versiones de temas clásicos.

En la presentación de la temporada, la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha avanzado que el programa “seguirá apostando por la música en directo y en español, y nos va a volver a acercar a sorprendentes versiones que nos van a hacer vibrar”.



La directora de Entretenimiento de RTVE, Miriam García Corrales, ha expresado la satisfacción con el formato: “Los datos de la primera temporada fueron muy relevantes en el prime time. La acogida del público fue estupenda, y también la de la crítica especializada y la industria de la música”. Entre los valores del concurso ha hablado de la importancia de “poner en valor el encuentro intergeneracional, la apuesta por la música en directo”.

“Es un día muy especial”, ha apuntado Javier Cuadrado, productor ejecutivo de Grupo Ganga, que ha explicado que “una segunda temporada es un reto mayor. Teníamos que ofrecer más: más competitividad, más emoción, más música. Tenemos un nivel de artistas increíble. Los juniors son músicos, autores, compositores… y todo eso se refleja en el formato. Los artistas hacen que la emoción llegue al espectador y el público vibre”.

De la presentación se encargarán Xavi Martínez y Julia Varela. Para el primero, “es el sueño cumplido profesional de mi vida, y más, por el hecho de hacerlo en la televisión pública. Agradezco la confianza. Tenemos artistas muy especiales, ha sido muy emocionante compartir su día a día… Están muy cómodos y libres, son muy de verdad. Va a ser un programa de mucha verdad”. Otro de los alicientes para Julia Varela es “conocer también a las personas en el backstage: con sus manías, con sus curiosidades, sus fobias… Habrá sorpresas. Ver esa parte que hay detrás de los artistas es muy bonito”.

Y Rafa Sánchez ha valorado que aquí “lo importante que son las canciones. Es un regalo de programa: Cuando me dijeron de participar me tiré de cabeza”.

También a Carlos Baute le atrapó este programa: “No me veía en concursos, pero me enganché a este programa. Es una oportunidad increíble: cantar, disfrutar y hacer otros géneros musicales”.

También lo ha disfrutado “muchísimo” David Summers “Es la primera vez en mi vida que me presento a un concurso. A nosotros nos gusta cantar y la música y que TVE apueste por un programa 100% musical en estos momentos es fantástico. Es lo que me llamó a participar, la valentía de TVE de apostar por la música en directo”.

Artistas junior

En la rueda de prensa han participado algunos de los artistas Junior que participarán en esta temporada. Samantha, que viene de OT ha explicado que en ‘Dúos increíbles’ la experiencia ha sido “Más fluida. Aquí tienes la oportunidad de cantar con artistas a los que admiras y convivir con ellos. Cantar en directo está siendo increíble”

Tatiana Dlavoz ha calificado su paso por el programa de “fantasía”. “Creo que el programa te da la oportunidad de fusionar tu raíz con la experiencia de otros artistas que admirabas, y además con canciones que llevas escuchando desde que eras niña”. Teo Bok cree que lo importante de este programa “es que te abre las puertas de una manera que no lo esperas. Me siento muy agradecido: El programa te hace conocer partes de ti que no conocías. Y conocer más un idioma que me encanta. Estoy emocionado de ver qué pasará después de esto”.

Y para Gonzalo Hermida “lo más bonito como músico es que deje libre mi sinvergonzonería: de utilizar la música en libertad, de aprender de otros artistas en libertad. Es mágico”.