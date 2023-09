Gala 60Âº aniversario de Amigos de la Ã“pera, con la Orquesta SinfÃ³nica RTVE

La Orquesta Sinfónica RTVE bajo la batuta del director invitado Thomas Herzog ofrecerá una selección de conocidas oberturas, arias de ópera y números de zarzuela en una gala lírica en colaboración con la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid, para conmemorar sus 60 años. La gala, que tendrá lugar el 15 de septiembre de 2023, en el Teatro Monumental de Madrid, será grabada por TVE y Radio Clásica y emitida en el programa Los Conciertos de La 2

La gala se divide en dos partes, la primera son fragmentos de ópera y la segunda es zarzuela. La obertura de la ópera Roberto Devereux, de Donizetti, es la primera obra de la gala, seguida del aria “Ebben ne andro lontana” de La Wally, de Catalani, con la soprano Carmen Solís como solista.

Continúa con “L’amour, l’amour…Ah lève-toi soleil” de Romeo et Juliette, de Gounod, con el tenor Antonio Gandía. En la siguiente pieza, la mezzosoprano Marina Rodríguez-Cusí interpretará “Connais tu le pays” de la ópera Mignon, de Ambroise Thomas. El repertorio lírico alemán estará presente de la mano de Richard Wagner con “Wie Todesahnung… Oh du mein holder Abendstern”, de Tannhäuser y el bajo José Julián Frontal como solista. La soprano Carmen Romeu volverá a salir al escenario del Monumental para cantar “De cet affreux…Pleurez! Pleurez mes yeux!” de la ópera Le Cid, del francés Jules Massenet. Y no faltará la figura del también francés Georges Bizet del que podremos escuchar dos números de su ópera “Los pescadores de perlas”, el aria “Je crois entendre encore”, con el tenor Francisco Corujo, y el dueto “Au fond du temple saint”, con Francisco Corujo y el barítono bajo José Julián Frontal. Además, las sopranos Carmen Solís y Carmen Romeu cantarán el dúo de la ópera Norma, de Vincenzo Bellini, ‘Mira o Norma”.

La segunda parte de la gala, formada por números de zarzuela comienza con el preludio de ‘Los borrachos’ de Gerónimo Giménez, seguido de la romanza “Cuando está tan hondo” de la zarzuela de Ruperto Chapí El Barquillero, con Carmen Romeu, como solista. De “Luisa Fernanda” de Federico Moreno Torroba, el tenor Antonio Gandía interpretará “De este apacible”, y de “El baile de Luis Alonso”, de Gerónimo Giménez, Marina Rodríguez-Cusí cantará el aria “Ay Malaya la persona”. El barítono José Julián Frontal cantará “¡Soleá!.. Ya no me quea naíta en la vía, ná.”, de la zarzuela de Manuel Penella El gato montés, y de esa misma obra, la soprano Carmen Solís y el tenor Antonio Gandía interpretarán “Me llamabas Rafaelillo” y el pasodoble “ Torero quiero ser”. De Manuel Fernández Caballero, Carmen Solís cantará el Brindis de ‘Chateau Margaux” y Francisco Corujo la romanza “No puede ser”, de La tabernera del puerto, de Pablo Sorozábal. La gala finalizará con el dúo “Porqué de mis ojos” de “La Revoltosa” de Ruperto Chapí, con Marina Rodríguez Cusí y José Julián Frontal.

Amigos de la Ópera El próximo mes de octubre la Asociación de Amigos de la Ópera de Madrid cumple 60 años. Esta asociación nació hace seis décadas con el único objetivo de difundir y promover la ópera en Madrid. Tras el cierre del Teatro Real en 1925, la ópera desapareció de Madrid, y la motivación principal para crear, en 1963, Amigos de la Ópera, fue la de reunir una masa crítica de aficionados, lo suficientemente importante, como para garantizar la puesta en marcha de una temporada estable de ópera. Gracias a los miles de socios de esta asociación, año tras año, la ópera pudo volver a Madrid, primero en las temporadas del Teatro de la Zarzuela, y después, con la reapertura del Teatro Real, hasta la actualidad.

Thomas Herzog Thomas Herzog ha sido director de ballet en el Theatre Basel desde 2014, donde ha ha dirigido más de una docena de producciones. En 2019/20 debutó con la ‘Staatskapelle Dresden’, la ‘Opéra National du Rhin’ y la ‘Ópera Estatal’ de Hungría. Durante más de 10 años ha sido director invitado habitual de la ‘Württembergische Philharmonie Reutlingen’, la ‘Orquesta Filarmónica de Montevideo’ y las orquestas sinfónicas de Miskolc, Szeged y Szombathely en Hungría. Su carrera le ha llevado a dirigir la Orquesta de la Radio Húngara en Budapest, la Filarmónica Estatal Alemana de Renania-Palatinado, la Rheinische Philharmonie en Koblenz, la Orquesta Sinfónica de Berna, el Musikkollegium en Winterthur, la Zug Sinfonietta, la Staatsphilharmonie en Cluj, la Sinfónica de Chipre, la Orquesta Sinfónica de Asunción, la Zuglói Filharmónia Budapest o la Orquesta Filarmónica de Györ y Pécs. En 2022 dirigió la Orquesta y Coro RTVE en el espectáculo Cantar de Amores. Escenas de Zarzuela, en el Palacio Real de Madrid. Ha aparecido como director invitado en el Saarland State Theatre, con la Brandenburg State Orchestra, la Augsburg Philharmonic, la New Westphalian Philharmonic, la Baden-Baden Philharmonic, la Southwest German Chamber Orchestra en Pforzheim, la Philharmonic Orchestra of the City of Ulm, la Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, la Orquesta Sinfónica de Baleares, la Orquesta Sinfónica de Biel, la Orquesta Nacional de Ecuador, la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca, o la Filarmónica de Macedonia en Skopje. Su repertorio de ballet incluye clásicos como El lago de los cisnes, El Cascanueces o Giselle así como veladas de danza contemporánea. Como director de ópera, dirigió el estreno suizo de Bianca e Fernando de Bellini en la Ópera de St. Moritz y el estreno húngaro de Fausto de Gounod. En 2008 fue director musical de la velada de zarzuela ¡Pasión! de Calixto Bieito. En el campo de los conciertos, tiene preferencia por los compositores españoles y franceses. Su discografía incluye un disco de zarzuela (Genuin, 2006) y la grabación de estreno de la comedia Millistrade de Marius Felix Lange. En 1997 ganó el primer premio como compositor en el "Concours de jeunes compositeurs" de la Orchestre de Chambre de Lausanne. Desde 2010, Thomas Herzog ha realizado numerosos proyectos tanto con la Orquesta Sinfónica de Basilea como con la Orquesta de Cámara de esa ciudad.

Carmen Romeu Soprano de Silla (Valencia), recibe su formación de mano de la catedrática de canto Ana Luisa Chova, también es alumna de Renata Scotto en el Opera Studio de la “Academia Santa Cecilia” de Roma y ha sido galardonada con el Premio a la Cantante Revelación por la Fundación de los Premios Líricos Teatro Campoamor. Ha trabajado con maestros como L. Maazel, R. Chailly, K. Nagano, A. Zedda, C. Aragón, D. Renzetti, M. Ortega, P. Fournillier, M. Mariotti o J. M. Pérez Sierra, entre otros. Entre sus recientes actuaciones cabe destacar Otello de Rossini (Desdemona) en el Theater an der Wien, Opera Vlaanderen y San Carlo de Nápoles; Idomeneo en el Palau de les Arts; La Bohème (Musetta) en el San Carlo de Nápoles, Teatro Real, Les Arts, ABAO y Campoamor de Oviedo; Cosi fan tutte (Fiordiligi) en el Principal de Palma, São Carlos de Lisboa y Auditorium de Roma; Armida (Armida) en la Opera Vlaanderen y Rossini Opera Festival de Pesaro; La Donna del Lago (Elena) en el ROF; Poliuto (Paolina) en el São Carlos; Adina (Adina) de Rossini en el Reate Festival; La Traviata (Violetta) en Oviedo y Córdoba; Il Barbiere di Siviglia (Rosina) y Rinaldo en Oviedo; La del manojo de rosas (Ascensión) en el Teatro de la Zarzuela, Teatro de la Maestranza y Teatro Campoamor de Oviedo; Las golondrinas en el Teatro de la Zarzuela y Teatro Campoamor; Marina (Marina), Clementina (Doña Clementina) y La casa de Bernarda Alba (Adela) en el Teatro de la Zarzuela; un concierto benéfico en el Musikverein invitada por Juan Diego Flórez; homenajes al Maestro Zedda en Coruña y Opera Vlaanderen; El sombrero de tres picos con la Mahler Chamber Orchestra y Pablo Heras-Casado en diversos conciertos por la geografía española y cuya grabación se ha editado en Harmonia Mundi; Die Zauberflöte en el Teatre Principal de Palma; La casa de Bernarda Alba en el Teatro Cervantes de Málaga y varios conciertos con Harmonía del Parnás en Nueva York, Chicago, Buenos Aires, Uruguay y en diversas ciudades españolas. Entre sus actuaciones recientes se encuentran The Magic Opal en el Teatro de la Zarzuela, Stabat Mater de Rossini en la Fundación Juan March, Il barbiere di Siviglia con Ópera de Catalunya, la gira de recitales Confidencias de mujer, el estreno de “La meua llar” un recital entorno a la música de su tierra, Orfeo de Monteverdi en el Teatro Principal de Palma y el estreno de “Canta un Ángel” en el Teatro Arriaga.

Carmen Solís Comenzó sus estudios de Canto con la soprano María Coronada Herrera en su ciudad natal, Badajoz. Es ganadora de numerosos premios en concursos como Operalia, Francisco Viñas o Manuel Ausensi. Destacadas han sido sus actuaciones en ópera y zarzuela, como el debut de Liú (Turandot) en el Auditori de Barcelona con la OBC, sus representaciones de Alzira de Verdi y Madama Butterfly en el Euskalduna de Bilbao (ABAO) y también este título en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, Teatro Municipal De Santiago de Chile, o en la reciente gira con la Fundació Ópera de Cataluyna, así como Nedda (Pagliacci) en el Teatro Comunale di Bologna y en el Teatro de Reggio Emília. También la interpretación de los dos papeles principales de Pagliacci y Cavalleria Rusticana en la misma función en el Teatro Cervantes de Málaga. Habitual solista en papeles principales en el Teatro de la Zarzuela desde la temporada 2016, ha destacado por sus actuaciones en Juan José de Sorozábal, El Gato Montés, María del Pilar y La Dolores. Sus principales apariciones escénicas, siempre con roles protagónicos, comienzan en 2009, con Amelia (Un Ballo in Maschera), en la ópera de Oviedo, donde también ha interpretado en temporadas posteriores Madama Butterfly y Leonora (Il Trovatore) y esta misma ópera en la Ópera Nacional de Croacia. Ha interpretado Tosca en Bilbao, Pamplona, Sabadell (y gira con Fundación Òpera de Catalunya), así como en el Teatro del Giglio en Lucca (Italia) y en el Teatro de Éfeso (Izmir, Turquía); Contessa (Le Nozze di Figaro) en ABAO Bilbao; Fidelia (Edgar) y Anna (Le Villi) en el Teatro Monumental de Madrid. En el campo del oratorio y sinfónico coral, ha destacado en el Requiem de Verdi, Réquiem de Mozart y Novena Sinfonía de Beethoven, entre otros, y además en el repertorio contemporáneo de compositores españoles: Guernika de Escudero, Las edades del Hombre de Aizpurua, La Dama del Alba de Vázquez del Fresno. En este campo y en el operístico ha actuado con las mejores orquestas y coros del país: ORTVE, Orfeón Donostiarra, ORCAM, Coro y Orquesta Nacional de España, Sinfónica de Euskadi, Orquesta de Barcelona y Nacional de Catalunya, OEX, Sinfónica de Bilbao, Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, etc. Y actuando bajo la batuta de grandes maestros como Plácido Domingo, Kazushi Ono, Daniel Oren, Antoni Ros- Marbá, Ramón Tebar, Henrik Nanàsi, Juanjo Mena, Josep Caballé-Domenech, Álvaro Albiach o Guillermo García Calvo. En 2015 salió a la luz su primer CD en solitario (Nana) de canción española junto al pianista Eduardo Moreno (Brilliant Classics) y en 2019 la grabación de "La Seduzione", canciones de cámara de Giuseppe Verdi junto al pianista Rubén Fernández Aguirre con la discográfica IBS Classical. Junto a este pianista ha actuado en importantes escenarios, destacando el festival LIFE Victoria de Barcelona, Musica Musika de Bilbao, Teatro Principal de Zaragoza o Auditorio Manuel de Falla de Granada.

Marina Rodríguez-Cusí Tras haber sido premiada en diversos concursos, se ha presentado en importantes escenarios interpretando: (Zenobia) Radamisto de Haendel en Concertgebouw de Ámsterdam y Musikverein de Viena, (Hermia) A Midsummer Night’s Dream y (Ottavia) L’Incoronazione di Poppea en Staatsoper de Hamburgo dirigida por Simone Young y A. di Marchi, (Ericlea) Il ritorno d’Ulises in patria en la Salle Pleyel de Paris dirigida por William Christie, (Messaggiera) L’Orfeo de Monteverdi en Festival Perigord Francia, (Rosmene) Il prigioner Superbo en Festival Pergolesi-Spontini de Jesi Itali. (Cherubino) Le Nozze di Figaro, (Polinesso) Ariodante, (Cornelia) Giulio Cesare y (Disinganno) Il trionfo del Tempo e del Disinganno de Haendel, (Ottone) L’Incoronazione di Poppea, (Pippo) La Gazza Ladra, (Smeton) Anna Bolena, (Suzuki) Madame Butterfly, (Romeo) Capuleti ed i Montecchi, (Olga) Eugene Onegin, (Madame La Rose) La Gazzeta, (Zia Principessa) Suor Angélica, (Siebel) Fausto, (Bersy)Andrea Chénier, (Azucena) Il Trovatore, (la Belle) La Belle et la Bête, (Marchesa Melibea) Il viaggio a Reims, Tancredi en:Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Arriaga y Euskalduna de Bilbao, Palacio de la Ópera de La Coruña, Kursaal de S. Sebastián, Campoamor de Oviedo, Maestranza de Sevilla, Villamarta de Jerez, Cervantes de Málaga, Golden de Palermo, Alte Oper Frankfurt, etc. Participa en los estrenos de El Mar de las Sirenas de Báguena Soler y Maror de M. Palau en el Palau de la Música de Valencia, Los Pirineos y La Celestina de F. Pedrell en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, La Casa de Bernarda Alba de M. Ortega, Compendio Sucinto de la Revolución Española de R. Garay con la Grande Chapelle, Y en un instante todo fue silencio de Tomás Marco, Divinas Palabras de A. García Abril en la reinauguración del Teatro Real de Madrid. Canta en las inauguraciones Gran Teatre d’Elx, Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia bajo la dirección de Lorin Mazel En Oratorio-Concierto interpreta obras como: Stabat Mater de Pergolesi, Weihnachts-Oratorium y Magnificat de Bach, The Messíah de Haendel, Juditha Triumphans de Vivaldi, Requiem de Mozart, Petite Messe Solennelle de Rossini, Sommernachtstraum, Lobgesang, Die erste Walpurgisnacht de Mendelssohn, Te deum, Réquiem en rem de Bruckner, Kindertotenlieder de Mahler. Los Ángeles de R. Chapí, La Damoiselle Elue de Debussy, El Amor Brujo y El Sombrero de Tres Picos de M. de Falla, Alegrias de García Abril, Philistaei a Jonatha Dispersi de Martín y Soler, Las Canciones Negras de Montsalvatge. Entre otras grabaciones destacan: CD Sombrero de Tres picos para la Warner con la Orquesta Filarmonía de Canarias; DVD Il ritorno d'Ulisse in patria dirigida por William Christie y Les Arts Florissants; DVD Tres sopranos con la Zarzuela con la Orquesta Filarmonía de Madrid; DVD de la Zorrita Astuta L. Janàcek dirigida por Kent Nagano versión; CD Misa en Rem A. Dvorak, Naxos, Orquesta Sinfónica de Navarra, Dir. A. Wit.



Francisco Corujo Nacido en Lanzarote, Francisco Corujo es uno de los tenores jóvenes españoles más prometedores, obteniendo premios en concursos internacionales como el Iris Adami Corradetti o en el Francisco Viñas con el segundo premio absoluto y el premio Placido Domingo al mejor tenor y premio al mejor cantante de zarzuela. Se forma en España e Italia, con Célida Alzola y María Orán en Canarias, Manuel Cid y Tom Krause en la Escuela Superior de Música Reina Sofía en Madrid, y con Carlo Bergonzi en la Academia Verdiana de Busseto, su repertorio abarca óperas como La Traviata, Rigoletto, La Flauta Mágica, Cosi fan tutte o Romeo y Julieta. También es un consumado intérprete de oratorio y sinfónico como Requiem de Mozart, Misa de gloria de Puccini o la novena sinfonía de Beethoven. Ha trabajado junto a directores como Alberto Zedda, Jesús López Cobos, Phillipe Entremont, Joseph Pons, Placido Domingo, Oliver Díaz, José Miguel Pérez Sierra, Elihau Inbal, Giancarlo Del Monaco, Liu Jä, Mario Pontiggia, Kery Linn Wilson, Nicola Luisotti, Luc Bondi, Emilio Sagi, Giuliano Carella, Robert Carsen, Eliahu Imbal, Gianluigi Gelmettio Vassili Petrenko. Hace su debut en 2006, con el Murcielago de Strauss para los Amigos Canarios de la Ópera en Las Palmas, Teatro Real de Madrid con Idomeneo (Arbace) de Mozart, y La Coruña como Macduff en la ópera Macbeth de Verdi. A partir de ahí Francisco ha debutado en las principales salas y teatros españoles e italianos como Teatro de la Zarzuela en Madrid, en La Fenice de Venecia como Alfredo en La Traviata de Verdi, Arena de Verona en el Romeo y Julieta de Gounod, Verdi de Salerno como Don Ottavio en Don Giovanni, Petruzzelli de Bari etc. En 2013 graba su primer disco “Songs of Paolo Tosti” para el sello Playclassics, junto al pianista Ángel Cabrera. Entre sus últimas comparecencias cabe destacar, debut como Edgardo de Lucia di Lammermoor en la ópera de Tel Aviv, bajo la dirección de Yshai Steckler y Emilio Sagi, Ismaele en el Nabucco de Verdi, junto al barítono Leo Nucci, Romeo y Julieta de Gounod en la Arena di Verona, Edgardo de Lucia di Lammermoor en Pavia, Cremona y Brescia, Teatro Petruzzelli de Bari como Cassio en el Otello de Verdi, Tristan e Isolda de Wagner en La Coruña bajo dirección Eliahu Inbal, Maggio Musicale Fiorentino con la misa D950 de Schubert dirigida por Andrea Battistoni, Ferrando en Cosi Fan Tutte de Mozart en Cagliari con dirección de Cristopher Franklin y Damiano Michieletto, Romeo en Romeo y Julieta de Gounod en Zagreb, debut en el Gran Teatro Nacional de Perú como Tamino en La Flauta Mágica de Mozart, Nemorino en L'elisir d'Amore en Busseto, Rodolfo en La Bohème de Puccini en Tenerife, Cassio en el Otello de Verdi en Las Palmas y en el Teatro la Maestranza de Sevilla, Tamino en La Flauta Mágica en La Coruña con dirección de Joseph Pons, Rodolfo en La Bohème de Puccini en Oviedo, Novena sinfonía de Beethoven junto a la Orquesta Sinfónica

del Vallés en el Palau de la música Catalana, Fenton de la ópera Falstaff de Verdi junto a Bryn Terfel y Ainhoa Arteta bajo la dirección de Alberto Zedda en La Coruña, Nadir en Los Pescadores de Perlas de Bizet en Santiago y Vigo con dirección de Paul Daniel, debut en los Estados Unidos como Tamino de la Flauta Mágica de Mozart dirigida por Ramón Tebar en la Naples Opera de Florida, Don Giovanni en el auditorio Kursaal de San Sebastián, Novena sinfonía de Beethoven en el Festival de música de Santo Domingo (Rep.Dominicana) y en Córdoba dirigido por Lorenzo Ramos, debut como Fernando en la zarzuela Doña Francisquita de Amadeo Vives en la ópera de Tenerife, Rodolfo en la Bohème de Puccini en el Auditorio Kursall de San Sebastián, Réquiem de Verdi en la Catedral de Jaén, y conciertos junto a la soprano Ainhoa Arteta en España. Estreno en castellano de la ópera Txanozuritxu de Carlos Imaz en el Teatro Arriaga en Bilbao. Estreno mundial de la ópera “El Mozo de Mulas” del compositor Antonio José junto a la sinfónica de Burgos. Estreno mundial de la zarzuela “La Hija del Mestre” junto a la filarmónica de Gran Canaria en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas. Teatro de la Zarzuela en Madrid con el Barberillo de Lavapiés en una produccion de Alfredo Sanzol con dirección de Miguel Pérez Sierra. Don Giovanni de Mozart en La Coruña con dirección escénica de Carlos Saura, Marina de Arrieta en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, estreno absoluto de la ópera O loro de Carlos V en La Coruña, composición de Nani García y dirección de escena Maria Peinado acompañados por la Orquesta sinfónica de Galicia. Concierto en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas junto a los tenores Celso Albelo y Jorge de León junto a la Orquesta Sinfónica de Las Palmas.



Antonio Gandía Considerado como uno de los mejores cantantes jóvenes españoles en la actualidad. Inicia sus estudios musicales en su ciudad, Crevillente-Alicante en 1995, en el 1996 ingresa en el conservatorio de Valencia “Joaquin Rodrigo”. En 1998, Gandía ingresó en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, en la Cátedra de canto Fundación Ramón Areces que dirigía Alfredo Kraus, asistiendo a clases magistrales de Renata Scotto, Ileana Cotrubas y Elena Obraztsova. En 1999, dentro de las actividades como alumno de esta escuela, actuó en el Museo Lázaro Galdiano y en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Ese mismo año ganó el primer premio de la última edición del Concurso Internacional de canto Alfredo Kraus y participó, bajo la dirección de Enrique García Asensio, en la Gala de ganadores de concursos que organiza RTVE, obteniendo excelentes críticas. Ha sido premiado en numerosos concursos: Concurso Alfredo Kraus en Canarias 1999, primer premio y premio del público; en Washington (EE. UU.), en el Concurso Operalia de Placido Domingo, categoría Zarzuela; en el I Concurso Iberoamericano de Canto en México primer premio; en el Concurso de Canto Pedro Lavirgen en Priego de Córdoba (1er Premio); y en el Concurso Luis Mariano en Irún primer premio. En enero de 2004 ganó el Primer Gran Premio y dos Premios Plácido Domingo y del público, en el Concurso Internacional de Canto Francisco Viñas de Barcelona. Considerado como uno de los tenores que consigue tantos primeros premios en la historia de concursos de canto internacionales. Desde su debut en el año 2000 con el papel de tenor italiano de Der Rosenkavalieren el Teatro Real de Madrid bajo la dirección de García Navarro, ha actuado en Tenerife (Lucia di Lammermoor), Festival de Santander, Teatro Arriaga de Bilbao y Festival de Peralada (Gianni Schicchi), en el Teatro Romea de Murcia y Teatro Principal de Alicante (L’Elisir d’amore). Ha participado en una Antología de la Zarzuela en el Teatro Jovellanos de Gijón y en La Tempestad, de Chapí, ha actuado también en numerosos conciertos, destacando el ofrecido en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria en un homenaje a su maestro en una gala lírica organizada por la Fundación Auditorio de Las Palmas de Gran Canaria y con la participación de la OFGC dirigida por Adrian Leaper. En Febrero de 2004 debutó con gran éxito en La Scala de Milán con Beatrice di Tenda y posteriormente cantó Doña Francisquita en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, La Traviata en Cosenza, Bolonia y Ancona, Luisa Fernanda en Washington, Los Angeles, La Sonnambula en Bolonia, L’Elisir d’Amore en el Teatro Real de Madrid y Teatro San Carlo Napoles ,La Fille du Régiment en Cascais Teatro del Liceo Barcelona, Don Pasquale en Treviso y Palermo, Don Giovanni en Santander,‘Lucia di Lammermoor en La Scala de Milán (sustituyendo a Ramón Vargas) y Japón, Falstaff y La Traviata en Bruselas y Bari, Gianni Schicchi en Washington y Bari, o I Pagliacci en el Teatro Real de Madrid. Ha actuado junto con el tenor Placido Domingo en Los Angeles y Washington con la Zarzuela Luisa Fernanda y contratado para los proximos años con diferentes operas. Recientes y futuras actuaciones incluyen Luisa Fernanda en Valladolid, La Favoriteen Bérgamo,Lucia di Lammermoor y La Traviata en Japón, Roma, Rovigo, Bassano, Padova y Lieja (Belgica), Lucia di Lammermoor en Florencia, ‘Rigoletto’ en Bolonia oLa Fille du Régiment en el teatro del liceo Barcelona, Requiem de verdi en Toulon(Francia), en RTVE. Concierto homenaje a su maestro Alfredo Kraus en Canarias y en Carnegie Hall de Nueva York, estreno mundial de la ópera “ Oh My Son “, en el Teatro de la zarzuela La del Soto del parral, Varsovia (Polonia) concierto de año nuevo y en el teatro que dirige Placido Domingo en Washington Don Pasquale, etc... Tras el éxito cosechado con muy buenas críticas en el teatro del Liceo de Barcelona con la ópera La hija del regimiento, es contratado por Placido domingo para 2011 en Washington con la ópera Don Pasquale. Interpreta la ópera Juan José en el Teatro de la Zarzuela, Rigoletto en Verona, La Traviata en Cagliari, Modena, Reggio Emilia, Pavia, Brescia, Como, Cremona, etc. Rigoletto en las Palmas y Cagliari, Madama Butterfly en Florencia, Rigoletto en Genova, La Tabernera del puerto en Madrid Teatro de la Zarzuela, La Traviata en Málaga, La Tabernera del Puerto en Sevilla y en Les Arts de Valencia, etc.