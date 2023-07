'Ucrania, el precio de la victoria', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’ analiza en ‘Ucrania, el precio de la victoria’ la situación del país que intenta sobrevivir a una guerra que dura ya más de 500 días. Además, viaja a Extremadura para conocer el Festival Internacional de Teatro Clásico que nació hace 90 años, en ‘Las noches romanas de Mérida’.

‘Ucrania, el precio de la victoria’

‘Informe semanal’ recorre el país empezando por Kiev, donde el ambiente en las calles no hace pensar que sea un país en guerra. El conflicto ha golpeado a la capital, pero hace meses que los impactos son esporádicos. "La vida siempre derrota a la muerte", nos dice Evgueny, natural de Járkov, la segunda ciudad del país, mucho más dañada que Kiev. Porque esta es una guerra que no castiga por igual. El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, reconoce ante las cámaras de TVE que sus fuerzas no avanzan tanto como desearía y reconoce que recuperar territorio y defender "cada kilómetro de tierra, son vidas humanas". Según Mikhaylo Podoliak, su principal consejero, "vamos a pelear esta guerra hasta el final. El número de víctimas que hemos pagado por el derecho a ser un país libre es enorme. No podemos permitirnos parar en la mitad del camino".

A 700 kilómetros al este, en el Dombás, la guerra se sufre constantemente en forma de cañonazos y penurias. En Lyman, el equipo del programa se encuentra con familias que han vivido meses y meses en refugios subterráneos. Y parte de ese tiempo, bajo ocupación rusa. "Queremos la paz, ya estamos hartos", dice Zoia. Antes, vivían aquí 21.000 personas. Hoy, hay menos de la mitad. Para muchos, en esta zona, la victoria no es sólo recuperar la tierra. Aquí, además, es prioritaria la supervivencia. En Járkov, la gente ya sale a la calle. Oleg, que siente dolor al ver destruido el puente que cruzaba desde que era niño, alega cansado que "todas las guerras tienen que terminar". Más de 7 millones de ciudadanos continúan refugiadas en otros países. Dentro, en Ucrania, se calcula que ha habido 20.000 muertos y 100.000 heridos. El país ha perdido un tercio de su riqueza y millones de personas se han quedado sin empleo.

En el sur, las fuerzas de Kiev llevan semanas intentando afianzar su contraofensiva. Desde la voladura de la presa de Nova Kajovka, los embalses se han quedado vacíos y cientos de personas se han quedado sin casa. Hace ya 9 meses que Jersón, la gran ciudad de la desembocadura del Dniéper, pudo ser recuperada. En año y medio ha sido invadida, reconquistada y, ahora, es bombardeada casi a diario desde el lado del río controlado por los rusos. Parece vacía. Muchos se fueron con la invasión rusa y otros, cuando las tropas del Kremlin se retiraron. Helena cree que "la gente ya no puede vivir con miedo".