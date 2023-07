Con otros ojos… de Manuel a Alejandro está formado por canciones con las que varias generaciones han podido sentir toda la paleta de emociones que la música es capaz de transmitir unidas por el talento de sus compositores, lo excepcional de sus intérpretes y sobre todo por una lengua que une a 300 millones de personas y que es nuestro mejor embajador en el mundo: El castellano. Los arreglos y orquestación son de Juan Francisco Padilla. RTVE grabará el concierto para emitirlo en el programa Los conciertos de La 2.

Acerca de este espectáculo afirma el tenor y presentador del mismo, el showman José Manuel Zapata: “Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez o Manuel Alejandro es “canciones”. Es talento. Talento que los han llevado a escribir algunos de los temas en castellano más brillantes del último siglo. Andaluz de pro es de los pocos artistas españoles que ha conquistado, desembarcando en Miami, no solo el mercado latino, si no el norteamericano.

Probablemente don Manuel sería el Schubert o el Schumman de siglo XX. Ha llegado el momento de unir al maestro de maestros con los: Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Julio Iglesias, Camilo Sesto, Serrat o Sabina, bajo el paraguas de la música sinfónica e interpretar sus canciones “con otros ojos”. Con una mirada diferente que engrandezca gracias al mayor instrumento de mundo, la orquesta sinfónica, esas enormes melodías que acompañan a letras eternas y que son parte de nuestras vidas. Unas “re-creaciones” que irán mucho más allá de un simple acompañamiento. Nuevos colores, nuevas dinámicas, nuevas inspiraciones clásicas... Este NO es un concierto de versiones. Va mucho más allá”.

José Manuel Zapata



Las biografías siempre están escritas en tercera persona, aunque en la mayoría de los casos, es uno mismo quién las escribe. Esta mía, va en primera persona. Nací en Granada y desde mi infancia la música ha sido mi gran compañera. Julio Iglesias y Los Panchos, que sonaban en un viejo tocadiscos de mis padres, son mis primeros recuerdos. Mi relación con la música clásica, llega muy tarde y por casualidad. A los 18 años y porque una amiga del instituto me dijo que a lo mejor me cogían en su coro. Fui a probar… y sonaba el Alleluia de Haendel. Fue amor a “primera escucha”, me maravillaron aquellas voces y aquellas armonías que se entrelazaban hipnotizándome.

Conocí enseguida a un gran colega que me llevo a la que considero mi maestra. Entré en el coro de Valencia, me instalé allí, y lo más importante, empecé ser feliz con mi vida y con la música. Al poco tiempo comencé a cantar como solista y en 2002 conocí a la persona que cambiaría mi vida Alberto Zedda, que me presentó a la segunda más importante Gioacchino Rossini. A partir de ese momento, se precipitó una carrera “rossiniana” internacional que me ha llevado a cumplir casi todos mis sueños profesionales y pasé en 4 escasos años a debutar en el Metropolitan Opera House de New York.

Por el camino, Teatro Real, Liceo, Deutsche Oper de Berlín, Semper Oper de Dresden, Reggio Di Parma, Massimo de Palermo, Rossini Opera Festival, Teâtre Chatelet y Champs Elysees de Paris, Teather An der Wien y otros muchos teatros maravillosos. He tenido el honor de cantar con los mejores cantantes del mundo (Flórez, Arteta, Garança, Antonacci, Fleming, Bronwlee, Podles, Blake, Di Donato… etc), y con directores de orquesta extraordinarios (Zedda, Lopez-Cobos, Spinosi, Rousset, Pons, Frizza, Allemandi, Scimone…).

¿El futuro?... Muchos teatros, giras, aventuras, y un objetivo de vida: contagiar el amor por la música que amo a todo ese inmenso mundo que no la conoce.