RTVE Play Catalunya estrena una nova portada amb una gran oferta de títols del millor cinema i sèries en català, en línia i completament gratuïts.

Els espectadors tenen al seu abast, per consumir des d'on vulguin i quan vulguin, films com 'Pa negre', 'Dating Amber', 'Incerta glòria', 'Retrat d'una dona en flames', 'L'Informe Auschwitz' i 'La plaça del Diamant'; sèries com 'Merlí', 'Drama' i 'Bany compartit' i el documental 'El sostre groc' i 'El ventilador. Una història de rumba', entre molts altres títols.

Aquest contingut se suma a la portada de l'Arxiu de TVE Catalunya, on hi ha gran part dels continguts fets a RTVE Catalunya i en català des de 1959.

A RTVE Play Catalunya, la teva plataforma digital amb continguts en català, podeu trobar una àmplia oferta d'entreteniment, informació, pel·lícules i sèries en català i la programació en directe. Entra a rtveplay.cat o descarregat l'app RTVE Play i gaudeix de tots els nostres continguts. Descobreix com accedir-hi!