Concierto familiar Eolo & Company, con Andreas Prittwitz, dirigido por Daniel Abad

En este nuevo concierto con la Orquesta Sinfónica RTVE, el saxofonista, clarinetista y flautista Andreas Prittwitz narra a partir de una idea original suya en colaboración con el departamento socieducativo de la Orquesta Nacional de España, un argumento en torno a los sonidos musicales producidos por el antiguo dios del viento, Eolo. Dirigido por el maestro Daniel Abad, cuenta con la directora Susana Gómez como guionista. RTVE grabará este concierto para emitirlo en el programa Los conciertos de La 2.

El concierto Eolo & Company comienza con unos solos de diferentes instrumentos de viento (trompa, fagot, clarinete, oboe y flauta) que servirán para escuchar respectivamente fragmentos de Till Eulenspiegel, Stravinski, Gershwin, Marcello y Debussy.

A partir de ahí, las secciones de vientos y percusiones de la Orquesta Sinfónica RTVE interpretarán con Andreas Prittwitz la Obertura de la película Silverado, compuesta por Bruce Broughton, con arreglos de J.D. Morch; el Presto ma non troppo, del Quinteto II en re menor de Giuseppe Maria Cambini; el Ragtime de la Suite Americana número 1 de Enrique Crespo; un fragmento de In The Mood, de Glenn Miller; la Batucada por Bulería, sobre el villancico ‘Hoy comamos y bebamos’ de Juan del Encina, compuesta por Andreas Prittwitz; Cartoon, de Paul Hart; Modéré, de La Creation du Monde, de Darius Milhaud; Circus Polka for a Young Elephant, de Igor Stravinski; el movimiento Grazioso de la Danza Inglesa numero 3 de Malcolm Arnold; Mackie-Pedro Navaja, de ‘La ópera de tres peniques’, de Kurt Weill, con arreglos de Javier López de Guerreña; y el conocido Bolero de Maurice Ravel, con arreglos de A. Prittwitz.

Andreas Prittwitz

Ha colaborado como solista de flauta de pico con diversas orquestas en Europa, en España con la Orquesta Nacional de España, La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Orquesta de Cámara Española (Víctor Martín), Orquesta del Círculo de Bellas Artes, Ars Nova o Atrium Musicae, Zarabanda, etc.

Paralelamente, estudió clarinete y saxofón como autodidacta, adentrándose en el mundo de la improvisación (jazz, folk, músicas del mundo) y colaborando, tanto en grabación como en directo, con músicos como José Antonio Ramos, Jorge Pardo, Horacio Icasto, Canal Street Band, Hot Club de Madrid, entre otros.

Especializado como productor artístico y músico de sesión ha trabajado con las máximas figuras del panorama musical español, como Javier Krahe, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos, Víctor Manuel, Ana Belén, Joaquín Sabina, Luis Eduardo Aute, Manolo Tena o Toreros Muertos

Tiene editados 12 discos de música new age, grabó junto a José Antonio Ramos el disco “Y”, finalista de los Premios de la Música 2005, premio que otorga la Academia de la Música. En 2009 volvió a ser nominado como “Mejor Intérprete de Música Clásica” por el disco Looking back over the Renaissance, junto a Placido Domingo, Josep Carreras y Eduardo Paniagua. En 2011 editó la segunda entrega de este proyecto Lookingback over The Baroque y Flauta, dulce flauta”, grabación dedicada al repertorio de la flauta de pico solista. Ha grabado el tercer disco de la serie Looking back, en este caso sobre música de F. Chopin con el pianista Daniel del Pino.

Como actor ha trabajado en varias películas, series de televisión y en diversos montajes músico-teatrales con Ana Belén, como La bella Helena, o con Juan Echanove en el Festival de Mérida.

Además, tiene una intensa labor pedagógica, impartiendo cursos de improvisación y masterclass en conservatorios superiores y profesionales (Oviedo, Madrid, Moreno Torroba, Centro Integrado…), escuelas de música (Fuerteventura, Laviana, Llanera…) tanto para alumnos como para profesores.