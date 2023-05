'4 estrellas'... ¡y un embarazo!, la próxima semana en La 1

‘4 estrellas’, la serie del access prime time de La 1, se prepara para una semana de sorpresas y turbulencias a nivel sentimental y criminal… Por una parte, las hermanas Lasierra intentan dar una oportunidad a sus respectivas relaciones. Por otra, la vida en Vara del Rey se complica aún más con la llegada de Arnaldo, el jefe de los Riojanos…

Clara y Julio por fin pueden estar juntos, pero los sentimientos que tiene Marta hacia él no se lo ponen nada fácil a la pareja. Pronto, la propia Marta tendrá otras cosas en las que pensar, porque Andrés le hace una confesión que cambia las reglas del juego de nuevo: tal vez no sea tarde para volver a intentarlo…

Pero, como siempre ocurre en la familia Lasierra, todo puede ponerse del revés: una prueba de embarazo provocará varios malentendidos.

Arnaldo, el jefe de los Riojanos, y Arturo rtve

La peculiar mafia que se ha instalado en el pueblo tiene una nueva cabeza visible: Arnaldo, el jefe de los Riojanos (interpretado por el actor Moreno Borja) se hospeda en el Hotel Lasierra con un plan desconocido y oscuras intenciones. El primer amenazado vuelve a ser Julio, al que ya le quedan muy pocas opciones si no testifica a favor de los Riojanos. Mientras tanto, Arturo, cuyo oportunismo no tiene límites, ve posibilidad de negocio con el mafioso y no duda en dorarle la píldora.

Y mientras unos y otros afrontan sus problemas sentimentales y criminales, surge una nueva pista sobre la muerte de Ricardo: ¿qué pasó realmente aquella noche? Clara descubrirá que la furgoneta en la que vieron a su padre por última vez era de Julio.