RTVE suma tres nuevos galardones a su palmarés en el World Media Festival de Hamburgo, certamen internacional que reconoce cada año la excelencia de los medios de comunicación. En esta 24ª edición, tres producciones de la Corporación han sido premiadas: El Asesino De La Baraja, de RTVE Play, y el reportaje ‘Saliendo del Laberinto’, de ‘Informe Semanal’, han sido premiadas con el Globo de Oro; mientras que ‘Renovables sí, pero ¿así?’, de ‘En Portada’, ha obtenido un Globo de Plata.

Un total de 764 candidaturas de 33 países han participado en esta edición del certamen, que aún tiene que elegir, en los próximos días, quién gana el Gran Award que reconocerá al mejor de los trabajos de todas las categorías.

‘Saliendo del laberinto’, de ‘Informe Semanal’

‘Saliendo del laberinto’, un reportaje de Irene Vaquerizo y Patricia Ribas, muestra el testimonio de personas que en un momento dado han intentado quitarse la vida, con familias que han sufrido el suicidio y que lo siguen sufriendo en su entorno, y a las que sigue quedando el sentimiento de culpa por no haber hecho lo suficiente.

El suicidio continúa siendo, en muchos casos, un tema tabú, como lo fue en su día la violencia de género. Aún se habla poco de él "y los problemas que no se hablan, que no se ven, no se pueden resolver", advierte Andoni Anseán, de la Fundación Española para la Prevención del Suicidio.

El suicidio provoca 11 víctimas al día en nuestro país, más de 4.000 personas al año. "Necesitamos un plan nacional de prevención de suicidio", explica Magdalena Pérez, del Teléfono de la Esperanza.