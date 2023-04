RTVE es bolca amb la 70a edició del Trofeu Conde de Godó

El Barcelona Open Banc Sabadell - Trofeu Conde de Godó es juga un any més a RTVE. Una cita amb el millor tennis ATP, que comptarà amb fins a onze tennistes del Top 20 mundial. Carlos Alcaraz intentarà revalidar el títol en aquesta 70a edició, que tindrà lloc del 17 al 23 d'abril a les pistes del Reial Club de Tennis Barcelona.

Quatre de les cinc millors raquetes del moment jugaran a Barcelona: Carlos Alcaraz (número 2 i defensor del títol), Stéfanos Tsitsipás (3), Casper Ruud (4) i Daniil Medvédev (5).

A més d'Alcaraz, sis tennistes espanyols més lluitaran per a aixecar el títol: Alejandro Davidovich, Roberto Bautista, Bernabé Zapata, Albert Ramos i Jaume Munar.

És l'edició número 70 del torneig, una data que el Reial Club de Tennis Barcelona commemora amb diversos actes. Entre ells, un sopar de gala amb tots els guanyadors i finalistes espanyols que ha tingut el torneig. A més, retrà homenatge a l'extennista romanès Ilie N¿stase, amb motiu dels 50 anys de la seva primera victòria a Barcelona. N¿stase va anar també el primer número u del rànquing de l'ATP.

Tots els partits a Teledeporte i RTVE Play

Teledeporte emetrà tots els partits de la pista Rafa Nadal (la pista central) i hi haurà connexions amb la pista 1 (que a partir d'enguany portarà el nom de pista Andrés Gimeno). Això són quatre partits diaris des de les 11.00 hores, de dilluns a dijous. També a Teledeporte es podran veure els quatre partits de quarts de final del divendres, que començaran a les 12.00, i les semifinals, el dissabte a les 13.30 i a les 16.00. La final, si hi ha algun jugador espanyol, es veurà per la 1. A la plataforma RTVE Play es podran seguir també tots els partits de la pista Andrés Gimeno, a més de la final de dobles.

Un equip de 80 professionals acostarà als espectadors tota l'emoció del torneig. Els encarregats de narrar en directe els partits seran els periodistes d'RTVE Arseni Pérez i Nacho Calvo, acompanyats dels comentaristes tècnics i extennistes Àlex Corretja, Albert Portas i Joan Balcells.

Teledeporte comptarà amb un plató a la pista Rafa Nadal, amb un programa diari presentat per Montse Busquets, editat per Mario Ojuel i realitzat per Albert Palau, per analitzar tota l'actualitat i mostrar les interioritats del torneig. Les periodistes Mercedes González, Laura Magrià i Sara Gutiérrez informaran des de diferents llocs del club amb connexions en directe, entrevistes i reportatges.

A RTVE Catalunya, el periodista Jaume Palomar explicarà l'última hora de la competició a 'L'Informatiu', a les 14.00 i a les 15.50 hores a La 1, a més de les diferents edicions del Telediario.