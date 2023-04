Enclavegóspel, este viernes en Las noches del Monumental

En palabras de la directora del grupo, la cantante Raquel Soto, Enclavegóspel es “Un Espectáculo interpretado desde el corazón, que te hará sentir la esencia del género góspel y sus mensajes de esperanza, alegría y transformación. Dirigido para conectar en cada interpretación con lo sublime del alma viviendo la música como alimento de vida”. Desde RTVE grabará el concierto para emitirlo en La 2 el 28 de abril.

Puedes comprar en este enlace las entradas para el concierto

Enclavegóspel surgió en Madrid de la inquietud de Raquel Soto por formar un conjunto coral con el que interpretar grandes clásicos del soul y música negra. Y por tanto poder llevarlo a cualquier parte con formaciones de número variable pero siempre de gran calidad. En enero de 2009 comienza su andadura por salas de conciertos y locales de Madrid pasando finalmente a viajar por toda España ofreciendo su visión de la música góspel, un género de música espiritual que surgió en Estados Unidos en las iglesias protestantes evangélicas afroamericanas en el siglo XVIII y que se hizo muy popular en la década de 1930.

La Raquel Soto Moncloa, es actualmente directora y profesora de canto aplicando su método de formación integral del cantante moderno. Como Vocal coach ha participado en numerosos programas de TV, como ‘Empieza el Espectáculo’ de La 1 de TVE, Factor X 1º y 2º edición, My Camp Rock 1 y 2, Violetta, tu sueño tu música y el reciente programa de coros AcapelaA en #O de Movistar +.

Forman el grupo Enclavegóspel las sopranos Eva Díaz, Andrea Soto, Yolanda Altabert, Ana Nieto, Roisin O' Sullivan, Marina Damer y Paula Soto; las contraltos Beatriz Mora, María Fernández, María Arroyo, Gema Martín, Cristina Muñoz, Marine Martin, Eva Ramos, Marta Ruiz y Tatiana Suárez; los tenores Arturo Fernández, Adrián Quiles, Tommaso Giuseppini, David Rojo y Santiago Dipp.

Como solistas actuarán Raquel Soto (directora coral y artística), Paula Soto, Tatiana Suáez, Adrián Quiles, Arturo Fernández y Eva Ramos.

Los instrumentistas del grupo son Álvaro Gómez (dirección musical) en los teclados, Andrés Chapapote al órgano, Sergio Cuenca en el bajo, Gonzalo Santos en la guitarra y Giancarlo Moncada a la batería.

Interpretarán los siguientes temas: My soul says yes, How i got over, Going up yonder, Didn´t rain, Hosanna, Medley Sister Act, His eye is on the sparrow, This little light of mine, Love Theory, Don´t you worry, You´re all i need to get by, Jesus will, Awesome God y Lord you are god.