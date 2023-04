La Orquesta SinfÃ³nica y Coro RTVE participa en la 60Âº SMR de Cuenca con el Stabat Mater de DvorÃ¡k

Un año más, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE participa en la Semana de Música Religiosa de Cuenca, el cuarto festival más antiguo de España que este año cumple su 60ª edición. En el programa, el Stabat Mater de Dvořák con los solistas Miren Urbieta (soprano), Olga Syniakova (mezzosoprano), Juan Noval Moro (tenor) y Damián del Castillo (barítono). Además, se estrenará la obra Ecdisis (Sobre la naturaleza del cambio), de la compositora jerezana Nuria Núñez Hierro. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. El concierto lo retransmitirá Radio Clásica en directo

El concierto del próximo 5 de abril de la Orquesta y Coro RTVE de la 60ª edición de la Semana de Música Religiosa de Cuenca comienza con la obra Ecdisis: Sobre la naturaleza del cambio, de Nuria Núñez Hierro. Sobre esta pieza explica la compositora jerezana: “La palabra ecdisis hace referencia a la acción de algunos animales de despojarse de la estructura externa que los cubren para poder crecer. Esta metamorfosis conlleva la coexistencia del cuerpo actual con el viejo exoesqueleto o exuvia, el cual emerge como una sombra o material impreso del propio cuerpo, una presencia tangible del pasado en el presente.

Este proceso de transformación orgánica sirve como punto de partida desde el que explorar la idea de la Creación como un ciclo infinito de movimiento y vacío e inspira la interrelación en la obra de textos del Cantar de las Criaturas de San Francisco de Asís (en el dialecto umbro vulgar del siglo XIII), del Cántico de los tres niños en el horno (del libro de Daniel en el griego helenístico de la biblia de la Iglesia cristiana primitiva) y de fragmentos en castellano del poema De Rerum Natura de Lucrecio”.

Tras la obra de Núria Núñez Hierro, la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE interpretarán, bajo la dirección del maestro alemán Christoph König el Stabat Mater Op. 58 de Antonin Dvořák (1841-1904). Este oratorio o cantata es una de las obras más importantes sobre la Semana Santa y una de las obras religiosas checas más destacadas. Es la primera obra de Dvořák con tema religioso y la estrenó en 1880 en Praga, convirtiéndose con el tiempo en la obra sagrada más conocida y ejecutada del compositor. Parece ser que fue una reacción de Dvořák a la muerte de tres de sus hijos. El texto describe, en principio, el sufrimiento de una madre cuyo hijo está muriendo en la Cruz, pero puede ampliarse a un concepto universal del dolor y esperanza humanos. La partitura es de gran belleza y combina magistralmente las voces del Coro y los solistas con una rica paleta orquestal. Es una configuración extendida para los 4 solistas vocales (soprano, mezzo, tenor y bajo) y orquesta de las 20 estrofas de la secuencia del Stabat Mater de la liturgia actual.

Consta de 10 partes individuales, de las cuales y desde un punto de vista musical, solo la primera y la última están temáticamente relacionadas.

Christoph König Christoph König es actualmente Director Titular de Solistes Européens Luxembourg. Hasta 2014 fue Titular de la Orquesta Sinfónica do Porto Cas da Música, con la que realizó varias giras por Europa y Brasil. Ha sido también, Director Titular de la Mälmo Symhoniorkester y Principal Director invitado de la Real Filharmonía de Galicia y de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Estudió dirección, piano y canto en la Dresdner Musikhochschule. En sus comienzos como director asistió a las clases magistrales de Sergiu Celibidache y Sir Colin Davis, quien le invitó a trabajar como director asistente y correpetidor en la Sächsische Staatskapelle Dresden.

König ha dirigido a prestigiosas formaciones en todo el mundo: Staatskapelle Dresden, Orchestre de Paris, Royal Philharmonic Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Norwegian Radio Orchestra, Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Netherlands Philharmonisch Orkest, Japan Century Symphony Orchestre, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Mozarteumorchester Salzburg, Suttgarter Philharmoniker, New Zeland Symphony Orchestra, Malaysia Philharmonic Orchestra, Bremer Philharmoniker, Dresdner Philharmonie, Melbourne Symphony Orchestra, Vancouver Symphony Orchestra, Adelaide Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra y BBC Symphony Orchestra, con la que realizó una gira de conciertos por China.

Tras su exitoso debut en los Estados Unidos, es invitado habitual de las orquestas sinfónicas de Pittsburgh, Baltimore, New Jersey, Calgary, Cincinatti, Indianapolis, Houston, Chicago, Oregon, Milwaukee y Los Angeles Philharmonic.

Como director de ópera, Christoph König ha estado al frente de la dirección musical de: Die Entfürung aus dem Serail, Die Zauberberflöte y Don Giovanni, de Mozart; Il turco en Italia, de Rossini; Rigoletto, de Verdi; además de Madama Butterfly de Puccini, y Die Meistersinger von Nüremberg de Wagner, en el Teatro Real, Staatsoper Stuttgart, Deutsche Oper Berlin, Das Operhaus Zürich, etc.

Entre sus recientes y próximos compromisos, además de la grabación de un nuevo registro para la discográfica Rubicon Classics con obras de Berio y Schubert, figuran conciertos con la Royal Philharmonic Orchestra, Japan Century OrchestraBournemouth Symphony Orchestra, Pittsburg Symphony Orchestra, Baltimore Symphony Orchestra, Warsaw Philharmonic, Bergen Philharmoc, New Jersey Symphony Orchestra, Chicago Grant Park Festival, Orquesta y Coro RTVE, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Le nozze di Figaro en la Ópera de Zurich, Die Walküre en Theater Chemnitz y Die Fledermaus en el Teatro Colón (Buenos Aires).

Christoph König ha sido nombrado Director Titular y Artístico de la Orquesta RTVE a partir de la temporada 2023-2024.

Miren Urbieta-Vega La soprano Miren Urbieta ha obtenido los máximos galardones en el concurso Francesc Viñas y en los Premios Líricos Teatro Campoamor. Igualmente, premiada en el Concurso Internacional de Canto de Bilbao y el Concours Médoc Bordeaux.

Su repertorio incluye Bohème, Turandot, Faust, Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, La clemenza di Tito, La finta giardiniera, La favorite, L’elisir d´amore, etc, actuando en el Teatro Real, Gran Teatre del Liceu, ABAO, Ópera Oviedo, Kursaal, Baluarte de Pamplona, Palau de Les Arts, etc.

Ha interpretado los principales roles de las zarzuelas El caserío, Katiuska, Luisa Fernanda, Los gavilanes, La tabernera del puerto, Adiós a la bohemia, además de concatenar varios estrenos en época moderna en el Teatro de la Zarzuela: Melibea, en La Celestina, de Pedrell; Las Calatravas y Benamor, ambas de Pablo Luna. Anteriormente, ha cantado en las premières mundiales de Don Fernando el Emplazado, de Zubiaurre, Juan José, de Sorozábal, La llama, de Usandizaga, La caída de Bilbao, de Luis de Pablo.

Cultiva el oratorio: Ein Deutsches Requiem, de Brahms; Stabat Mater, de Dvorak; Missa Solemnis, de Beethoven; obras sacras de Vivaldi, J. S. Bach, Mozart, Fauré, Rutter, etc. Del repertorio sinfónico conviene destacar: Segunda Sinfonía “Lobgesang”, de Mendelssohn, Segunda, Cuarta y Octava Sinfonías, de Mahler; Poème de L´Amour et de la Mer, de Chausson; Ah, Perfido!, Novena Sinfonía, de Beethoven; cantatas de Arriaga; Sieben frühe Lieder, de Alban Berg, Vier letzte Lieder, de Richard Strauss, etc.

Intérprete habitual de música de cámara, en recitales de lieder y mélodies, canciones españolas y latinoamericanas, sin olvidar su predilección por el repertorio vasco, compilado en su primer recital, Ametsetan, grabado junto con el pianista Rubén Fernández Aguirre, además de la primera grabación de la ópera Maitena, de Charles Colin, ambos registros para el sello IBS Classical.

Olga Syniakova La mezzosoprano Olga Syniakova ganó el 1º premio del VIII Concurso Alfredo Kraus y 2º premio del Concurso Viñas, de 2021. En 2019 recibió los premios especiales del público, de voz femenina y del jurado en el Concurso Internacional de Belcanto Vincenzo Bellini; la mejor mezzosoprano de la temporada 2018-2019 Palau de les Arts Reina Sofia en Valencia. Ganadora del 1º Premio en el II Concurso de Canto Compostela Lírica de Santiago, además del 2º Premio en el II Concurso Nacional de Canto “Ciudad de Albacete”.

Desde 2019 estudia en la Cátedra de Canto “Alfredo Kraus” Fundación Ramón Areces de la Escuela Superior de Música Reina Sofía con el profesor Francisco Araiza. Ha recibido lecciones magistrales de Plácido Domingo, Mariella Devia, Jaume Aragall, Ryland Davies, Enedina Lloris, Eva Mei, Susan Bullock, Javier Camarena, etc.

Nacida en Dnipró, Ucrania. Estudió en el Conservatorio Glinka de Dnipró y en el Centro de Perfeccionamiento del Palau de Les Arts de Valencia, donde cantó en 2018 los roles de Ernesto, de Il mondo della Luna, de Haydn, y la Segunda Dama de Die Zauberflöte, de Mozart. También participó en el International Young Artist Festival ¡SING!, Suzhou China, en 2019.

Ese año interpretó los roles de Laura, de Iolanta, de Tchaikovsky; Contessa di Ceprano, de Rigoletto, de Verdi; Alisa, de Lucia di Lammermoor, de Donizetti, en el Palau de les Arts de Valencia y Anfinomo, de Il Ritorno d’Ulisse, de Monteverdi, dirigida por Fabio Biondi en la Elbphilharmonie de Hamburgo. Con Fabio Biondi y Europa Galante ha cantado la Petite Messe Solennelle de Rossini, e n el Palau de les Arts de Valencia y en el Musikfest Bremen.

En 2020 interpretó el rol Orphée, de Orphée et Eurydice, de Glück (versión Berlioz) con la Real Filharmonía de Galicia y Paul Daniel, en versión de concierto. En la presente temporada 21/22 de la Ópera de Oviedo, ha cantado el rol de Fenena, de Nabucco, de G. Verdi.

Recientemente, ha debutado en la Scala de Milan (La dama de picas); Ópera de Seattle (Nozze di Figaro); en Linz (Requiem, de Verdi) y en Clermont Ferrand, Vichy, Avignon y Limoges.



Juan Noval-Moro

El tenor Juan Noval-Moro nació en Pola de Siero (Asturias). Su actividad lírica se caracteriza por su versatilidad e incluye ópera, oratorio, canción de concierto y zarzuela de todos los períodos y estilos, que ha interpretado en destacados espacios musicales como el Gran Teatre del Liceu, Festival de Aix-en-Provence, Teatro Real de Madrid, Canadian Opera Company de Toronto, Philharmonie de Berlín, Teatro Campoamor de Oviedo, Grand Théâtre de la Ville de Luxemburgo, Parco della Musica de Roma, Teatro Alexandrinsky de San Petersburgo, Teatro de la Zarzuela, Staatstheater Mainz, Auditorio de Tenerife, Opera na Zamku de Szczecin (Polonia), Filarmónica de Cracovia, Palacio de Festivales de Santander o Auditorio Manuel de Falla de Granada.

Sus producciones recientes incluyen el estreno de L’Enigma di Lea de Benet Casablancas y Ariadne auf Naxos en el Liceu, sus interpretaciones de Rodolfo en La Bohème (São Carlos de Lisboa y Oviedo), Romeo en Romeo y Julieta y Pasterz en Król Roger de Szymanowski (Szczecin), el Cantador de Coplas en La Dolores (Teatro de la Zarzuela), Ricardo en La del manojo de rosas y el estreno de La Dama del Alba de Luis Vázquez del Fresno (Oviedo). Destacan otras producciones contemporáneas como The Perfect American de Philip Glass (Teatro Real), El Rey Lear y La Montaña Mágica de Pawel Mykietyn (Cracovia), Fuenteovejuna de Jorge Muñiz (Tenerife), María Moliner de Parera Fons (Oviedo), Majarahá de Guillermo Martínez (Oviedo), Gurú de Laurent Petitgirard (Szczecin) o Antífrida, de Ángel del Castillo (Madrid).

Ha trabajado con maestros como Kent Nagano, Sylvain Cambreling, Daniel Harding, Pablo Heras-Casado, Guillermo García Calvo, Víctor Pablo Pérez o Josep Pons y con directores de escena como Peter Mussbach, Emilio Sagi, Michal Znaniecki, Carme Portaceli, Guy Joosten o Katie Mitchell.

Sus próximos compromisos incluyen su participación en la ópera La Nariz, de Shostakóvich, en el Teatro Real y sus debuts como Des Grieux en Manon de Massenet y José María en Entre Sevilla y Triana, ambas en el Teatro Campoamor de Oviedo.