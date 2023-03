Elena Sánchez Caballero, presidenta interina de RTVE y de su Consejo de Administración; y Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, han firmado este viernes en Torrespaña un protocolo general para promover el tratamiento informativo igualitario entre mujeres y hombres en el ámbito deportivo. Con la firma de este documento, la Corporación mantiene su firme compromiso con el deporte femenino y su promoción y difusión en todos sus canales.

El documento señala que ambas entidades comparten el objetivo común de la transmisión de una imagen “igualitaria, plural y no estereotipada” de mujeres y hombres en el ámbito deportivo y en favor de un tratamiento de la información deportiva “sin estereotipos sexistas”.

La nueva Ley del Deporte, aprobada el pasado mes de diciembre, promueve la igualdad en los medios de comunicación públicos, y encomienda a la Corporación, en el ejercicio de su función de servicio público, que refleje adecuadamente la presencia de las mujeres; utilice el lenguaje en forma no sexista; y colabore con las campañas institucionales dirigidas a fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, entre otros puntos.

José Manuel Franco , presidente del CSD, por su parte, ha recordado la Ley del Deporte aprobada hace unas semanas, uno de cuyos ejes centrales es “la búsqueda real y efectiva entre hombres y mujeres; no solo en la práctica deportiva”. “Estamos en el buen camino, pero hay mucho por recorrer. Aún hay dificultades para que las mujeres accedan a puestos directivos. Estamos tomando medidas, pero también hay que tomarlas en visibilización y, en este sentido RTVE tiene un papel importante. No solo hay que visibilizar, sino también huir de la cosificación. Y, en este sentido, todos tenemos mucho que hacer, los medios son imprescindibles”, ha contado.

Por su parte, Miquel Iceta ha agradecido a RTVE su implicación: “Ha jugado un papel decisivo en la promoción del deporte y en el deporte femenino. Hemos avanzado mucho, pero queda mucho por hacer, aún no somos la sociedad igualitaria que queremos ser”. “Este protocolo asegurará que RTVE seguirá el camino emprendido, seguirá siendo la primera en el deporte y la primera en el deporte femenino. Y espero que ese ejemplo sea seguido por todos los demás operadores del mundo audiovisual y de la comunicación. Porque realmente necesitamos más mujeres y tratadas en igualdad.”, ha explicado.

Mesa redonda: ‘Mujer y deporte profesional’

Verónica Ollé, directora del Gabinete de la Presidencia de RTVE, ha resaltado la función de los medios: “El papel de los medios de comunicación es clave en la promoción del deporte practicado por mujeres. Es una de las prioridades y líneas estratégicas de nuestro Observatorio de Igualdad”, ha dicho. “Como mujer y deportista no profesional, me gustaría resaltar la importancia que tiene el deporte. Históricamente no siempre ha sido así. El deporte ha sido parte de la incorporación de la mujer como ciudadana”, ha añadido.

El acto ha estado presentado por Maria Eizaguirre Comendador, directora de Comunicación y Participación de RTVE, que ha señalado que “en RTVE todos los días son 8 de marzo”: “Es nuestra responsabilidad como medio de comunicación publico hacer un periodismo ético comprometido con la igualdad de género”, ha afirmado.

La jornada ha incluido una mesa redonda sobre ‘Mujer y deporte profesional’ presentada por la periodista Paloma del Río y organizada por el área de bienestar, igualdad y diversidad de RTVE.

Un encuentro con deportistas, asociaciones y profesionales de la comunicación para reflexionar y debatir sobre las desigualdades en el deporte profesional, retribuciones, apoyo de federaciones y patrocinios.

Han participado la abogada María José López; la exjugadora de baloncesto Luci Pascua; la directora de la Comisión Mujer y Deporte del CSD, Natalia Flores; la vicepresidenta de la Asociación de Mujeres para el Deporte Profesional, Aranzazu Uría; la exjugadora de rugby Patricia García; y la periodista de RTVE Ana José Cancio, que ha moderado el debate.

La jornada ha incluido una exhibición de Lola, una de las deportistas españolas que se presentarán a las pruebas de clasificación de breaking para los Juegos Olímpicos de París 2024.

La jornada ‘Mujer y deporte profesional’ completa los actos especiales organizados por RTVE en torno a la celebración del Día de la Mujer y que han incluido la jornada ‘Visibilizando las brechas’ y una nueva campaña de Objetivo RTVE