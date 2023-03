Este viernes, St. Patrick's Day en Las noches del Monumental

El día de San Patricio conmemora y celebra la herencia y la cultura de los irlandeses. En un día como este, la soprano del Coro RTVE Paloma Chisbert, el violinista de la Orquesta Sinfónica RTVE, Marian Moraru, la bailarina Concha López y el grupo The Greentones se unen a esta Fiesta universal para celebrar su devoción por Irlanda y por su gente de la mejor manera que saben: con su alegría y su música. RTVE grabará el concierto para emitirlo en La 2 en abril.

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto

En el concierto participarán los siguientes artistas: Paloma Chisbert (voz, teclado y bodram), Marian Moraru (violín), Concha López (bailarina), Cristina Fernández (Tin Whistle, flauta y coros), Alberto Azula (guitarra eléctrica), Nacho Gómez (batería), Alfonso Sarrionandia (bajo eléctrico) y Winifred Tinms (violín y voz).

En el espectáculo St. Patrick’s Day is Monumental se interpretarán un variado grupo de temas que tienen en común su inspiración en el folclore de la isla de Irlanda: The foggy dew, The Kesh, Pickdale ridge (hombrecito), La llamada de la Tierra (tema del propio grupo), Irish nights (tema propio), Molly Manlone, Marble Halls, Hearts of Legend (tema propio), (Queen) Whiskey in the jar; Drunken Scotsman, Nellyt the elephant, Enanitos+Polkas y Jota pocha (tema propio) + Irish washerwoman.