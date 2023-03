Los Saxos del Averno, este viernes en Las noches del Monumental

El sonido de los Saxos del Averno parte del R&B de la década de los cincuenta y suma sus propias canciones, con toques latinos y grandes dosis de Rock. RTVE grabará el concierto para emitirlo en La 2.

Puedes comprar tus localidades en este enlace

Desde que lanzaron su disco debut ‘Roasted Sinner’, los Saxos del Averno cuentan con tres nuevos singles: ‘Woodoo Shoes’, ‘Devil Inside’ y ‘Beatman’, un sinfín de conciertos y reconocimientos (AIE, Girando Por Salas, Premios MIN…); y una legión de seguidores a sus espaldas. El presentador radiofónico Charlie Faber (RNE3) no dudó en tildar su último lanzamiento como un "maravilloso single desde la primera nota. Una cosa contagiosa y fresca, a la par que retro" y otros programas de referencia internacional como "The Craig Charles Funk and Soul Show" de la BBC6 ya han pinchado su música. Dos de sus temas suenan en la serie de NETFLIX "Valeria".

Forman los Saxos del Averno, el bluesman gallego Adrián Costa (The Criers, Los Reyes del KO…) a la guitarra y a la voz, las teclas de Chavi Ontoria (Shirley Davis, María Guadaña…), el baterista Miguel Benito "PT" (Gatos Bizcos, Xoel López…) y con toda la familia saxofónica: Dani Niño (Freedonia, The Limboos…), Diego Jiménez (Los Jinetes del Groove, Zulú Men…) y Alberto Enguita (Iseo & Dodosound, María Peláe…).

En el espectáculo Arde el Monumental, Los Saxos del Averno interpretarán los siguientes temas: Navidad en el Averno, Do the Crab, Feelin’ Good, Devil Inside, Elora Quilez, Beatman, Zooba, Professor Whitehair, The Kid without Soul, Come with me to the Casbah, Voodoo Shoes, Small Town Talk, Roasted Sinner y Blow!, la mayoría compuestos por el propio grupo.