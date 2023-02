Video Games Music Tribute, este viernes en Las noches del Monumental

Desde los mundos fantásticos de The Season of the Warlock, pasando por The Legend of Zelda, Tetris, Minecraft, Animal Crossing, Angry Birds, hasta la trepidante acción de Súper Mario y Sonic, se darán cita en este concierto en el Teatro Monumental. RTVE grabará el concierto para emitirlo en La 2.

Puedes comprar en este enlace las entradas para el concierto

Una mezcla de madurez y experiencia junto a una versatilidad única ha asegurado al Quinteto “Madrid Cámara” un lugar en la vanguardia de la música de cámara española. Forman el quinteto Juanjo Hernández, flauta; Salvador Barberá, oboe; Gustavo Duarte, clarinete; Vicente Alario, fagot, y Maxi Santos, trompa

El compromiso obvio de sus componentes y el dominio del repertorio para quinteto de viento son evidentes en sus conciertos siendo aclamados con las mejores críticas.

En esta ocasión, maravillosas partituras del mundo de los videojuegos cobrarán vida con el Madrid Cámara junto a Bauti Carmena al piano, Alfredo Fajardo al bajo y José Luís González a la percusión.

Se podrán escuchar los siguientes temas: Super Mario Suite, y The legend of Zelda, ambos de Koji Kondo; Tetrimino Ansiety, de César Guerrero; The season of the Warlock, de Carlos M. Jara, con arreglos de Álvaro Domínguez; Sonic Selections, de varios autores y un medley de videojuegos nostálgico, también de varios autores.