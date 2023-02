La Orquesta y Coro RTVE estrena una partitura de Luis de Pablo que dejó como legado para ser interpretada tras su muerte

El compositor Luis de Pablo depositó en 2014 como legado en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes una partitura inédita para que fuera interpretada tras su fallecimiento. Se trata de una pieza musical sin nombre, de ocho minutos de duración, y que él nunca llegaría a oír. Marco Antonio García de Paz es el director titular del Coro RTVE. Radio Clásica retransmitirá el concierto del 10 de febrero a las 20:00 y TVE lo grabará para ofrecerlo posteriormente

Puedes comprar en este enlace las entradas para este concierto

Puedes descargar aquí el programa de mano del concierto en pdf

El decimoprimer concierto de temporada de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE comienza con el estreno absoluto de la obra ‘Sin título’ de Luis de Pablo Costales (1873-2021), escrita para conjunto instrumental y un pequeño coro de cuatro tenores.

Según desveló el propio compositor, la obra tiene elementos en común con una ópera, aún no terminada, que compuso con libreto del escritor Vicente Molina Foix, basado en su novela “El abrecartas”. Junto a la partitura, en otro pequeño sobre también cerrado, Luis de Pablo entregó al director del Instituto Cervantes las indicaciones concretas acerca de qué debe hacerse a su muerte: abrir la caja de seguridad, hacer público el contenido e interpretarse la pieza, que permanecería inédita hasta entonces.

Luis de Pablo fue el segundo compositor que cedió al Cervantes algún objeto de su trayectoria vital o profesional, después de Cristóbal Halffter, en 2009.

Luis de Pablo era miembro de la llamada Generación de 1951, aquella que, a partir de ese año, trató de abrir el pequeño y conservador mundo musical español a las corrientes que en Europa renovaron el panorama de la segunda mitad del siglo XX. También formaron parte de este grupo los compositores Manuel Moreno-Buendía, Antón García Abril, Cristóbal Halffter, Manuel Blancafort, Manuel Carra y Fernando Ember. La figura de Luis de Pablo es una de las más destacadas de la vanguardia musical española por su labor pionera de difusión de la música contemporánea en nuestro país y en crear en España el primer laboratorio de música electrónica.

En segundo lugar, la Orquesta y Coro RTVE interpretará las tres canciones rusas, Opus 41 de Sergei Rachmanivov (1873-1943), que el compositor ruso había oído cantar en América a un bajo y una soprano amigos suyos. Son ‘Sobre el río’, ‘Oh Vanka’ y ‘Pálidos pómulos’. Las dos primeras canciones son lamentos nostálgicos, reposados y llenos de sensibilidad, mientras que la tercera tiene un carácter más enérgico.

El concierto finaliza con la Sinfonía número 4 en Sol mayor de Gustav Mahler (1860-1911), interpretada por la Orquesta Sinfónica RTVE y que cuenta con Regula Mühlemann como soprano solista del cuarto movimiento. Consta de tres movimientos, un allegro de sonata, un scherzo y un adagio de gran lirismo y expresividad que sirven de introducción al cuarto, una canción sobre el poema ‘La vida celestial’, de la colección ‘El cuerno mágico de la juventud’, que Mahler había pensado incluir en su tercera sinfonía, pero que desistió debido a la larga duración de ésta.

Christoph Koenig

Christoph König es un director muy apreciado por la elegancia y precisión que imprime a sus versiones. Actualmente es Director Titular de Solistes Européens Luxembourg. Hasta 2014 fue Titular de la Orquesta Sinfónica do Porto Cas da Música, con la que realizó varias giras por Europa y Brasil. Ha sido también, Director Titular de la Mälmo Symhoniorkester y Principal Director invitado de la Real Filharmonía de Galicia y de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.

Estudió dirección, piano y canto en la Dresdner Musikhochschule. En sus comienzos como director asistió a las clases magistrales de Sergiu Celibidache y Sir Colin Davis, quien le invitó a trabajar como director asistente y correpetidor en la Sächsische Staatskapelle Dresden.

König ha dirigido a prestigiosas formaciones en todo el mundo: Staatskapelle Dresden, Orchestre de Paris, Royal Philharmonic Orchestra, Danish National Symphony Orchestra, Norwegian Radio Orchestra, Orquesta Sinfónica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Netherlands Philharmonisch Orkest, Japan Century Symphony Orchestre, Orquesta Sinfónica de Euskadi, Mozarteumorchester Salzburg, Suttgarter Philharmoniker, New Zeland Symphony Orchestra, Malaysia Philharmonic Orchestra, Bremer Philharmoniker, Dresdner Philharmonie, Melbourne Symphony Orchestra, Vancouver Symphony Orchestra, Adelaide Symphony Orchestra, Toronto Symphony Orchestra y BBC Symphony Orchestra, con la que realizó una gira de conciertos por China.

Tras su exitoso debut en los Estados Unidos, es invitado habitual de las orquestas sinfónicas de Pittsburgh, Baltimore, New Jersey, Calgary, Cincinatti, Indianapolis, Houston, Chicago, Oregon, Milwaukee y Los Angeles Philharmonic.

Como director de ópera, Christoph König ha estado al frente de la dirección musical de: Die Entfürung aus dem Serail, Die Zauberberflöte y Don Giovanni, de Mozart; Il turco en Italia, de Rossini; Rigoletto, de Verdi; además de Madama Butterfly de Puccini, y Die Meistersinger von Nüremberg de Wagner, en el Teatro Real, Staatsoper Stuttgart, Deutsche Oper Berlin, Das Operhaus Zürich, etc.

Entre sus recientes y próximos compromisos, además de la grabación de un nuevo registro para la discográfica Rubicon Classics con obras de Berio y Schubert, figuran conciertos con la Royal Philharmonic Orchestra, Japan Century OrchestraBournemouth Symphony Orchestra, Pittsburg Symphony Orchestra, Baltimore Symphony Orchestra, Warsaw Philharmonic, Bergen Philharmoc, New Jersey Symphony Orchestra, Chicago Grant Park Festival, Orquesta y Coro de Radio Televisión Española, Orquesta de Valencia, Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias, Le nozze di Figaro en la Ópera de Zurich, Die Walküre en Theater Chemnitz y Die Fledermaus en el Teatro Colón (Buenos Aires).

Christoph König ha sido nombrado Director Titular y Artístico de la Orquesta RTVE a partir de la temporada 2023-2024.