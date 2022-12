Navidad con Swing Machine Orchestra en Las noches del Monumental

Swing Machine Orchestra, la primera orquesta de cuerdas dedicada a este género, presenta en el Teatro Monumental un programa especial dedicado a la Navidad, compuesto por una selección de los mejores arreglos de la “Jazz at Lincoln Center Orchestra” de Wynton Marsalis, referencias del disco "Ella Wishes You a Swinging Christmas” de Ella Fitzgerald, versiones adaptadas del disco “Boogie Woogie Christmas” de Brian Setzer, e incluso un original arreglo para orquesta de cuerda del popular Los Campanilleros. El concierto lo grabará RTVE para emitirlo el 23 de diciembre en La 2

Las noches del Monumental ofrece una Navidad a ritmo de jazz con Swing Machine Orchestra, una orquesta única, genuina y alocada con músicos y bailarines de diferentes procedencias, Cuba, Honduras, Italia, Argentina y España, para bailar al ritmo frenético de los años 30. Una propuesta original, una feliz idea y una feliz realización. La orquesta ha desarrollado la técnica para interpretar el swing con los instrumentos de cuerda, disfrutan tocando esta música y se comunican a las mil maravillas con su público hasta crear una gran pista de baile.

Forman Swing Machine Orchestra Raúl Márquez, Ernesto Galván, Cecilia Beguería, Aldo Aguirre y Philippa Skillman, con los violines; Aldara Velasco y Milena Brody a las violas; Jose Inés Guerrero y Blanca García Nieto en los violonchelos; al contrabajo Gerardo Ramos; con la percusión César Frías.

Además, actuará la bailarina de claque Annalisa Mattioli y el cantante Art Zaldívar.

Se podrán escuchar los temas: JINGLE BELLS - James Pierpont (Arranged by Ernie Wilkins); AMERICAN PATROL - Frank White Meacham (Arreglo Pedro Esparza); HAVE YOURSELF A MERRY LITTLE CHRISTMAS - Hugh Martin & Ralph Blane. (Arranged by Frank DeVol); NO TE PUEDO QUERER - Carmelo Larrea (Arreglo Javier Bruna); THE EASY WINNERS - Scott Joplin; THE CASCADES - Scott Joplin; GETTING’ IN THE MOOD Joe Garland, Wingy Manone (Arreglo The Brian Setzer Orchestra); CASA LOMA STOMP - Gene Gifford (Arreglo Pedro Esparza); LOS CAMPANILLEROS - (Arreglo Javier Bruna); DARK EYES - Enric Madriguera (Arreglo Javier Bruna); LET IT NOW - Jule Styne & Sammy Cahn. (From B. Setzer’s Arr.) Adapted For Strings By Ove Larsson; RASKA YU - Bonet de San Pedro (Arreglo Javier Bruna); WINTER WONDERLAND - Felix Bernard Arreglo por Jack Cooper - (Adaptación para cuerdas por Pedro Esparza); EL AMANTE DEL DEPORTE - Luis Duque (Arreglo Javier Bruna); BEI MIR BIST DU SCHOEN - Sholom Secunda, Jacob Jacobs (Arreglo José Ramón Jiménez); PIEL CANELA - Bobby Capó - (Arreglo Javier Bruna) y MAMBO Nº 8 - Dámaso Pérez Prado (Arreglo Patxi Pascual).