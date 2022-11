'La sed de Doñana', en 'Informe semanal'

‘Informe semanal’ viaja al Parque Nacional de Doñana para mostrar su estado y comprobar si hay solución a la falta de agua. También, en la semana marcada por la Cumbre del Clima, el programa se pregunta si tienen sentido las últimas protestas ecologistas en los museos.

‘La sed de Donaña’

Viajamos al Parque Natural de Doñana para comprobar la agonía de su principal laguna dulce. La investigadora de la Estación Biológica, Carmen Díaz Paniagua, no tiene dudas y afirma que "la laguna está seca". Un equipo de ‘Informe Semanal’, encabezado por Carmen González Rojas y Patricia Ribas, habla con los principales actores de esta reserva para determinar si hay solución.

Las extracciones de agua para la agricultura y el consumo humano no se han detenido, en un año en el que la sequía ha puesto la puntilla a este problema. La laguna permanente de Santa Olalla lleva años de deterioro. Según Díaz Paniagua, "el acuífero cada vez está más bajo y, aunque llueva, no se llena". No es tan pesimista Juan Pedro Castellano, el director del Parque, que vincula la situación a la sequía extrema de este año.

Este año se censaron 87.500 ejemplares de aves, muy lejos de los 470.000 del año pasado. Aun así, Eloy Revilla, director de la Estación Biológica del parque, cree que "Doñana no está muerta, está muy malita. Pero la cuestión es que tenemos una oportunidad ". Y Doñana no puede esperar más.