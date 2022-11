Un siglo de jazz con Walking Jazz Ensemble, en Las noches del Monumental

Los temas más emblemáticos del siglo XX llegan a Las noches del Monumental de la mano del quinteto Walking Jazz Ensemble con el espectáculo 'Un siglo de Jazz'. Tomando como punto de partida los comienzos de siglo, el concierto viajará cronológicamente por las siguientes décadas recordando temas de Cole Porter, Charlie Parker, Earth, Wind and Fire, o Joni Mitchell entre otros. El concierto lo grabará RTVE para emitirlo próximamente en La 2

Forman Walking Jazz Ensemble el contrabajista de la Orquesta Sinfónica RTVE Luis Bregel, el pianista Carlos Bolaños, el guitarrista Juan Carlos Delgado, el batería Sergo González, y la cantante Virginia Hippisley.

Se podrán escuchar los temas: Softly as in a morning sunrise. (1928, Romberg - Hammerstein),Take the "A" train. (1941, Billy Strayhorn), You´d be so nice to come home to. (1943, Cole Porter), One for my baby. (1943, Harold Arlen - Johny Mercer), Yardbird suite. (1946, Charly Parker), Invitation. (1950, Bronislaw Kaper), Devil may care. (1956, Bob Dorough), Take five. (1959, Dave Brubeck), Stolen moments. (1961, Oliver Nelson), Tight. (1972, Betty Carter), Can´t hide love. (1973, Earth wind and fire) y The dry cleaner from des moines. (1979, Joni Michell).