El concierto A3 de Temporada de la OCRTVE reúne cuatro obras dispares que gozan de una riqueza musical pensada para el disfrute. En primer lugar, ‘En dehors’ se ofrece en estreno absoluto por la ORTVE y destaca por la presencia como solistas del acordeón de Josean Hontoria y el txistu de Aitor Amilibia.

Continuaremos con ‘Concierto para la mano izquierda en Re mayor’ de Ravel, una partitura que bebe del jazz que tanto entusiasmó a Ravel en su gira estadounidense.

Después podremos disfrutar de ‘La creación del mundo’ una obra recibida no sin controversia con libreto elaborado por Blaise Cendars a partir de la leyenda de Meber, el Creador, formando al primer hombre a partir de la arcilla. La historia se divide en seis cuadros, en los que se van evocando distintos momentos de la evolución del mundo.

El concierto concluye con el poema sinfónico “Un americano en París”, tarjeta postal de las vivencias de George Gershwin en la capital francesa a mediados de los 20, tal y como él mismo afirmó “Mi propósito aquí es recrear la impresión en un visitante americano que deambula por París-confesaría-y a medida que van llegando hasta él los ruidos de varias calles, absorbe la atmósfera francesa”.

Pablo Urbina

El joven director navarro (nacido en Vitoria-Gasteiz), es desde 2019 el director principal de la Orchestra Vitae de Londres, y hasta agosto de 2021 fue director asistente de Pablo Mielgo en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, donde continúa trabajando regularmente como director invitado.

Nominado en 2018 al Premio Nestlé & Salzburg para jóvenes directores y semifinalista del Concurso Internacional Maestro Solti 2017, Urbina ha dirigido orquestas como la Orquesta de Radio Televisión Española (con la que debutó en 2021), Sinfónica de Navarra, Orquesta de Cámara de Hong Kong, Sinfónica de las Islas Baleares, Orquesta Clásica de Madeira (Portugal), Filarmónica de Málaga, Orquesta Nacional de Túnez y Orquesta Nacional de Jóvenes (Portugal), y ha asistido a maestros como Leonard Slatkin, Bernard Haitink, Christian Zacharias, Lionel Bringuier, Jonathan Cohen, John Wilson, Lucas Macías, Oliver Díaz, Pablo Mielgo o Gianluca Marcianò. Actualmente mantiene una estrecha relación con el director asociado de la City of Birmingham Symphony Orchestra, Michael Seal, a quien asiste regularmente.

De 2017 a 2019 fue director asociado del Festival de Música de Lerici, Italia, en 2019 director asociado del Festival de Música de Al Bustan en Líbano y de 2013 a 2020 fue director musical de la London City Orchestra. Es, además, embajador de la organización The Amber Trust UK para ayudar a jóvenes con discapacidad visual. Pablo comenzó sus estudios musicales en el Conservatorio Pablo Sarasate con sus mentores Julián Cano y Koldo Pastor. Becado en 2005 para cursar estudios superiores en la Thornton School of Music (EEUU), en 2014 finalizó su postgrado en el Real Conservatorio de Londres, también becado, bajo la tutela de Peter Stark.

Aitor Amilibia

Nació en San Sebastián, en cuyo conservatorio realizó los estudios superiores de música en la especialidad de txistu.

Hoy en día es profesor de este instrumento en el conservatorio “Juan Crisóstomo de Arriaga” de Bilbao y en el Centro Superior de Música del País Vasco “Musikene”.

Es vicepresidente de la asociación “Silboberri”, cuyo objetivo principal es actualizar y enriquecer el repertorio del txistu con obras de encargo que se estrenan en concierto, graban y publican; destacando también la labor que se realiza en investigación y recuperación de legados musicales vinculados a este instrumento autóctono.

Junto con Jesús Alonso Moral realizó una investigación sobre la acústica del txistu, que se materializó en la obtención de instrumentos mejorados en sus prestaciones, destacando en éstos una mejora en su afinación interválica básica. Este estudio se aplicó también al silbote y al txistu bajo.

El txistu que utiliza Amilibia en los conciertos es de madera de ébano fabricado por él mismo aplicando en el instrumento las mejoras de sus estudios sobre la acústica.

Josean Hontoria

Nacido en San Sebastián. Comenzó sus estudios musicales a los 5 años y con 8 años ganó tres concursos en San Sebastián, Italia y Holanda.

Estudió con Francisco Escudero Armonía, Contrapunto, Fuga y Composición. Ha obtenido diversos premios en concursos internacionales como el segundo puesto en el Trofeo mundial o el primer puesto en el concurso internacional de Toulouse, entre otros.

Como solista ha tocado en diferentes países (Francia, Portugal, Italia, Holanda, Alemania...). Es profesor en el conservatorio Juan Crisóstomo de Arriaga en Bilbao y ha participado como jurado en diversos certámenes.

Yeol Eum Son





Los compromisos de la pianista coreana Yeol Eum Son en 2022 incluyen debuts importantes en Glasgow, Melbourne, Sydney y Detroit, recitales en Europa, EEUU y Australia. Su repertorio abarca desde sonatas históricas de Prokofiev, Mendelssohn y Janá¿ek a obras poco conocidas de Kapustin, Lekeu y Galuppi. Ha debutado con la Philharmonie Zuidnederland, la Orquesta Sinfónica Escocesa de la BBC con Esa-Pekka Salonen y la Sinfónica de San Diego.

Es ganadora del Segundo Premio en los Concursos Internacionales Tchaikovsky de Moscú y Van Cliburn de Fort Worth, EEUU. Yeol Eum Son debutó como solista con la Filarmónica de Nueva York y Lorin Maazel en 2004. Ha tocado junto a Valery Gergiev con las orquestas del Teatro Mariinsky, Filarmónica de Rotterdam y Filarmónica Checa y con Dimitri Kitajenko y la Tonkünstler-Orchester Niederösterreich. También ha actuado con la Sinfónica de Seattle, Filarmónica de Israel, Filarmónica de Tokio, Sinfónica NHK, Orquestas Sinfónicas de Australia, Nueva Zelanda, Orchestre National d’ille de France, Bergen Philharmonie, Academy of Saint Martin in the Fields, Sinfónica de San Petersburgo y Filarmónica y Sinfónica de la NDR, entre otras.

Ha actuado con directores como Dmitri Kitayenko, Vasily Petrenko, Vladimir Spivakov, Jaime Martín, Susanna Mälkki, Omer Meir Wellber, Jonathan Nott, o Yan Pascal Tortelier. En 2019 debutó en los BBC Proms con la BBC Philharmonic y el Concierto para piano nº 15 de Mozart. También ha interpretado el concierto ‘Emperador’ de Beethoven con la Liverpool Philharmonic.

Desde la temporada 20/21 es artista residente con la Residentie Orkest de La Hague, donde trabaja con directores como Nick Collon, Pablo González y Joshua Weilerstein, interpretando conciertos para piano de Mozart, Beethoven, Chopin y Ravel.

Yeol Eum es titulada de la Universidad Nacional de Artes de Corea del Sur, donde estudió con Kim Dae Jin. Anteriormente se formó con Cheng-Zong Yin, uno de los pianistas más destacados de China.