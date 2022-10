La gran audición: ritmos vanguardistas, música electrónica y danza en Las noches del Monumental

Tres generaciones de intérpretes, de tres estilos diferentes y de tres disciplinas diferentes pero complementarias, se unen y vertebran gestualidades y ritmos vanguardistas, aunando experiencia, investigación e innovación, para ‘La Gran Audición’ en las Noches del Monumental.

Haz clic aquí para comprar las localidades para ete concierto



Tras el tercer concierto de la temporada de abono de la Orquesta y Coro RTVE, llega a Las noches del Monumental el espectáculo ‘La gran audición’, que narra el proceso de descubrimiento del movimiento corporal de una bailarina hasta su profesionalización, su selección a la Gran Audición como prueba de consolidación y finalmente, cuenta también su posterior desenlace tras haber llegado al éxito artístico. Este relato se construye a través de la relación entre movimiento y hecho sonoro desde dos aspectos complementarios: el ritmo y el gesto.

Desde el punto de vista rítmico, la evolución principal surge a través de los cambios constantes entre polirritmias en secciones contrastantes. Principalmente se crean a través del cambio de instrumentación en cada uno de los sets, así como desde la utilización de múltiples baquetas por parte de Raúl Benavent, performer y solista percusionista de ORTVE. Las obras más representativas de este elemento, en las cuales está basado el discurso rítmico, son Ogre Ballet de Casey Cangelosi, Dualités de Aiko Miyamoto, Tchik de Nicolas Martynclow y Side by Side de Michio Kitazume.

Por otro lado, sensores como el Leap Motion o la Kinect de la Xbox, junto con el scratching complementan el discurso rítmico con las gestualidades que devienen hechos sonoros. A través de ellos, el gesto articula la narrativa del concierto a través del ordenador, interpretado y codificado por Pere Vicalet, Dj, compositor y director, además de catedrático de Tecnología Musical en el CSM de Valencia y quien ejerce principalmente como artista digital. Escucharemos Fase 2 de Pere Vicalet, así como Manage your time del mismo autor. Esta última obra, es una acción sonora para danza, electrónica y sensores. Los sensores captan el movimiento coreográfico y recrean los sonidos de la obra en una reflexión sobre cómo nos desenvolvemos nuestras vidas sin ningún control del tiempo, sólo realizando actividades una tras otra.



Ritmo y gesto se unen en The Big Audition de Casey Cangelosi, la cual va precedida rítmicamente de Counting Duet de Tom Johnson, simulando la selección para la gran performance. The Big Audition será interpretada por los tres intérpretes del concierto: Raúl Benavent en este caso a los platos, Pere Vicalet a la electrónica y Martina Cabrero, la principal protagonista del concierto, a la danza. Cabrero es una de las figuras más prometedoras en lo que al mundo de la danza se refiere dentro del panorama español y a su actualización a la danza contemporánea, composición e improvisación.