El freestyle vuelve a Playz. Este sábado, el canal joven de RTVE ofrecerá, en exclusiva para nuestro país, la jornada 6 de FMS España 2022, que se celebra en el Cuartel de Artillería de Murcia.

La cita tendrá lugar el próximo 10 de septiembre, a las 20:00 horas en RTVE Play y el canal de Playz en Youtube. Antes, a las 19:00 horas, habrá un programa previo con el análisis de la quinta jornada con Kapo, BTA y Cristina Grimaltos. Además, en el canal de Twitch de Playz se casteará la competición.

Entre las batallas más esperadas de la jornada se encuentran el enfrentamiento de Chuty, actual ganador de Supremacía MC 2022, contra Skone o el de Tirpa, subcampeón de FMS Internacional frente a Blon, actual campeón de Red Bull Batalla España 2022. Además, tendrán lugar las batallas de Gazir (actual subcampeón nacional y campeón internacional) contra Zasko Master, Sara Socas vs Hander, Sweet Pain vs Mnak y Mister Ego vs Sawi Elekipo.