La Orquesta Sinfónica y Coro RTVE ofrece un concierto de Zarzuela en la Plaza Mayor de Salamanca

En el marco del vigésimo aniversario de la presidencia de la Capitalidad europea de la cultura y coincidiendo con el V Centenario de la muerte de Nebrija, creador de la gramática de la lengua que hoy es hablada por casi 600 millones de personas en el mundo, la Plaza Mayor de Salamanca acoge este viernes 15 de julio un concierto de zarzuela de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, una recopilación de lo mejor de nuestro repertorio lírico con puesta en escena a cargo de la compañía de teatro Tribueñe, dirigida por Hugo Pérez de la Pica y Premio Max de las artes escénicas en la edición 2017. Alla Zaikina dirige en esta ocasión el Coro RTVE

La zarzuela es un género vivo, con una gran expresión artística, que refleja de forma teatral y cómica muchos aspectos de la vida cotidiana española. Podremos disfrutar de obras tan conocidas como “Agua, azucarillos y aguardiente”, “La verbena de la Paloma”, “Doña Francisquita”, “Luisa Fernanda” o “La bien amada” entre otras.

El concierto, que se podrá ver en directo por La 2 cuenta con la dirección del maestro burgalés Víctor Pablo Pérez y con la mezzosoprano María José Montiel y el barítono Sebastià Peris como solistas.

Por parte de la Compañía Tribueñe participarán la cantante Candelaria de la Serena, la actriz y cantante Chelo Vivares, la cantante Helena Amado, la cantaora Mayte Maya, la bailaora y cantante Raquel Valencia y la pianista Tatiana Studyonova

La 2 lo emitirá el sábado 16 a las 11:30. Radio Clásica lo grabará para su posterior reemisión.

Montiel es Premio Nacional de música 2015 y finalista de los premios Grammy de música, además de ser considerada por la crítica musical como una de las grandes intérpretes de Carmen. En su repertorio operístico también figuran roles como Dalila, Amneris, Ulrica, La Cieca, Leonora, Neris o Charlotte. En el sinfónico vocal destacan obras como Les nuits d’été (Berlioz), Segunda, Tercera, y Octava sinfonías de Mahler, Escenas de Faust (Berlioz), Poème de l'amour et de la mer (Chausson), Messa da Requiem (Verdi), Novena Sinfonía (Beethoven), Stabat Mater y Misa Solemne (Rossini), Shéhérazade (Ravel), Alexander Nevsky (Prokofiev) o Lieder eines fahrenden Gesellen y Das Klagende Lied (Mahler). Desde 2019 es Catedrática de canto de la “Univerität der Künste” en Berlín.



Sebastiá Peris

Con estudios de canto con Patricia Llorens en el Conservatorio Superior de música “Joaquín Rodrigo” de Valencia, Perís gana en 2013 el Primer Premio de canto en el Concurso Nacional de Canto de “Juventudes Musicales de España” y debuta en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, donde ha participado en La verbena de la Paloma, Curro Vargas, Lady be Good y María Moliner.

Recientes y próximos compromisos destacan sus apariciones con la The Hallé (Mánchester), City of Birmingham Symphony Orchestra, Konzerthausorchester Berlin, Frankfurt Radio Symphony, Royal Philharmonic Orchestra, Gürzenich-Orchester Köln, Dresdner Philharmonie, Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern, Helsinki Philharmonic, Lahti Symphony Orchestra (Finlandia), Residentie Orkest, Orchestra della Svizzera Italiana, regresando a la Orquesta Nacional de España, OBC, sinfónicas de Galicia, Bilbao y Asturias entre otras.