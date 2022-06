Xipre, a 'Turisme rural al món'

La sèrie documental 'Turisme rural al món' visita diferents indrets del planeta per endinsar-se en els entorns naturals més increïbles. S'emet els diumenges a La 2.

Aquesta setmana 'Turisme rural al món' viatja a Xipre on recorrerà els seus paisatges, descobrirà la seva fauna i coneixerà la seva gent.

A la conca oriental del Mediterrani emergeix l'illa de Xipre. En el seu limitat territori condensa tot l'esperit del Mediterrani. 'Turisme rural al món' inicia un recorregut per la costa per descobrir les petjades de les civilitzacions que han ocupat aquesta illa de naturalesa, marcada per forts contrastos.