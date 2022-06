'El verano más caro', en 'Comando actualidad'

‘Comando actualidad’ mostrará esta semana cómo viviremos ‘El verano más caro’. Con los precios desbocados y a las puertas de un verano sin restricciones, España recupera la fiesta y los turistas. La hostelería, que emplea a 1.659.568 personas en nuestro país, se prepara para hacer el agosto, aunque faltan manos para tantas ganas: hay 110.000 vacantes en el sector hostelero y se busca a 50.000 camareros, según datos de la Seguridad Social.

“Es un trabajo muy sacrificado, cuando todo el mundo se divierte, tú más trabajas”, asegura Ramón Jurado, miembro de la Asociación de Hosteleros de Jaén y jefe de cocina de un restaurante en Cazorla. “Habrá que duplicar horario del personal para alargar la jornada”. “No sabemos lo que va a pasar porque quizá vengan muchos turistas y tenemos poco personal. Los jóvenes ya no tienen el aliciente de tener un trabajo de verano para pagarse el carnet de conducir”, señala.

“Lo principal es la voluntad de la persona, que quiera trabajar. Yo les pago según el convenio, que son 1.050 euros con dos días libres, que también se pagan. Y el horario es de once y media de la mañana hasta las once de la noche, como muy tarde, con dos horas de descanso”, asegura Silvia. Está al frente de la cocina de un restaurante en el centro de Cádiz. En la puerta de su local cuelga un cartel que indica que necesitan camareros. Julio Alejandro es uno de sus empleados. Asegura que se marchó de otro bar “porque me explotaban. Tenía un contrato de 10 horas semanales y trabajaba entre 10 y 14 horas diarias. Además, me pagaban en negro”, zanja.