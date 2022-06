El jazz de Lucía Rey, este viernes en Las noches del Monumental

Lucía Rey y sus músicos de Lucía Rey Trío (el baterista Andrés Litwin y el contrabajista Ander García) añaden efectos electrónicos y fusionan el flamenco y música mediterránea con el jazz contemporáneo en un directo que ofrecerá improvisaciones únicas e irrepetibles.

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto

Después de pasar por los festivales y salas de jazz más importantes de España como los de Getxo, La Costa, Madrid, Lugo, Cádiz, JAZZ I AM…), y encontrándose ahora en plena internacionalización actuando en el Festival Jazz Plaza (Cuba), Jazz In The Park (Rumanía), Festival EUNIC (Bucarest)…), Lucía Rey trae al Teatro Monumental creaciones propias que destacan por una sensibilidad mestiza que abarca estilos y fuentes de inspiración de procedencia muy variada: desde la música clásica al pop o al blues, la música latina o el flamenco, todo desde el enfoque del jazz más actual.

Lucía Rey, es una polifacética, pianista y compositora que estudió en el Real Conservatorio de Madrid. Tras completar sus estudios de Música Moderna y Jazz en la Escuela de Música Creativa y Danza Contemporánea en el RCPD de Madrid, continuó su formación en Cuba y New York. Viajó a La Habana en 2005 para especializarse en Piano Latino y Jazz en el Instituto Superior de Arte de Cuba y después a Nueva York, en el Conservatorio de Música de Brooklyn y en The Collective School of Music, y compartiendo escenario con numerosos artistas de la escena neoyorquina. Sus trayectorias musicales le han llevado a tocar junto a músicos consagrados como Celia Mur o Antonio Serrano con la Big Band de Granada, a acompañar a numerosos artistas nacionales como Sole Giménez y a compartir proyectos con artistas internacionales como el liderado por la cantante cubana Eme Alfonso y el Proyecto Women of the World.

En el concierto de este viernes Lucía Trío interpretará los temas más conocidos de su álbum ‘Reflexion’, como ‘Lucerías’ (inspiradas en bulerías y en el sur de España), ‘Domingo’, ‘Luminosa’, ‘Destino Habana’ (tema dedicado a su estancia estudiando en el Instituto de Artes de la Habana). También estrenarán temas propios que formarán parte de su nuevo álbum, como ‘Oriente’, inspirado en las músicas del oriente mediterráneo, ‘Nómadas’, en la música tradicional del Norte de África, ‘Colombianas Gaditanas’ (pequeño homenaje a los cantes de Ida y Vuelta), ‘Before Falling’ (Latin Jazz fusionado con jazz más progresivo), o ‘Daniela’ (tema dedicado a su abuela y a su generación, con una gran riqueza de fusión rítmica y melódica).