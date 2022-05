Reaprofitar la llana aquesta setmana a 'Planeta R'

'Planeta R' és un programa sobre reciclatge presentat per Martina Klein. Explorarà les noves erres de la sostenibilitat descobrint històries inspiradores arreu de Catalunya.

'Planeta R' es desplaça a Cruïlles per veure com reaprofiten la llana d’una forma sorprenent. Al circuit de Can Padró, a Castellbell i el Vilar, assistirem a la reconversió d'un cotxe de fórmula 1 en elèctric. Al barri de Gràcia, veurem que és possible reduir un 90% el plàstic d’un sol ús a casa.

La Martina Klein continua recorrent Catalunya a la recerca de les noves erres de la sostenibilitat. Amb aquest propòsit visita el Mas Casas, a Cruïlles, una granja familiar on reaprofiten la llana de formes realment peculiars. En Daniel Palet, expert tèxtil, i l’Anna Pijoan, de Mas Casas, en explicaran com la llana es pot fer servir, fins i tot, en jardineria.

Saps com reduir el plàstic d'un sol ús?

A Terrassa, el programa descobreix un grup de joves estudiants d’enginyeria que redissenyen els cotxes de competició de fórmula 1 per convertir-los en elèctrics. Veurem com és l’últim model en funcionament al circuit de Can Padró, a Castellbell i el Vilar.

La llana d'ovelles, protagonista aquesta setmana a 'Planeta R'

A Barcelona, la Martina es reuneix amb la Bàrbara Lacroix que ens obrirà les portes de casa seva per demostrar que és possible reduir fins a un 90% el plàstic d’un sol ús.

En Josep Maria Ganyet, la Mònica Usart i en Toni Lodeiro reflexionaran sobre pros i contres de viure a la ciutat o a les zones rurals.

Finalment, com cada setmana, preguntaran al carrer sobre quins hàbits de sostenibilitat hem anat incorporant les persones al llarg dels anys.