'Informe Semanal' aborda la explotación de las tierras raras como remedio a la dependencia energética

‘Informe Semanal’ analiza la necesidad de Europa de reducir su dependencia en energía y el impulso de usar la minería para atenuarla, en ‘Tierras raras, oro tecnológico’. Además, viajará hasta Colombia, uno de los principales destinos del conocido como turismo estético.

‘Tierras raras, oro tecnológico’

Europa trata de aplicar una de las lecciones que aprendió con la pandemia y que ahora se ha reforzado con la guerra en Ucrania: la necesidad de reducir su dependencia en energía y materias primas. Una de las medidas para hacerlo es la de impulsar la minería en su suelo. Las tierras raras son en realidad 17 elementos de la tabla periódica, esenciales para que funcione nuestro mundo. Están en los teléfonos móviles, el coche eléctrico, la tele en color, en el contraste de una resonancia, el láser, los hornos pirolíticos…y en las energías renovables.

El peligro de la elevadísima dependencia exterior es tan serio que la Comisión Europea ha promovido el lanzamiento de hasta 14 proyectos industriales de explotación de tierras raras en suelo europeo, donde ahora no hay una sola mina de este tipo. Ninguno de esos proyectos es español. Pero en nuestro suelo sí existen yacimientos de tierras raras. En Salvatierra está la única empresa que las extrae en España, Áridos do Mendo, cuya actividad principal es la obtención de arenas y gravas para la construcción. Cada año producen 20 toneladas de arenas negras, pero no han conseguido venderlas.