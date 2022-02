LERLES, con Federico Lechner, en Las noches del Monumental

Este viernes, el espectáculo LERLES ofrece una selección de conocidos temas de jazz de Cole Porter, Gershwin o Miles Davis, junto con canciones de los Beatles o música tradicional irlandesa a cargo del Trío de Jazz Vocal formado por Federico Lechner al piano y voz, Sean Clapis con la guitarra eléctrica y voz y la cantante Florencia Bègue. El concierto lo grabará RTVE para emitirlo en La 2

Puedes comprar aquí tus localidades para este concierto

Tras el concierto de la Orquesta Sinfónica RTVE, llega al Teatro Monumental el espectáculo LERLES, con el Trío de Jazz Vocal formado por la vocalista Florencia Bègue, el guitarrista Sean Clapis y el pianista Federico Lechner. A través de clásicos del jazz, el blues, el pop o el folk ofrecen una propuesta colorida, de alta calidad y para todos los públicos. Las formaciones, trayectorias y gustos ricos y variados de los integrantes del trío hacen que los diversos estilos suenen sólidos y sentidos, y que haya, a pesar de esa diversidad, una unidad sonora, haciendo tanto del uso de las combinaciones de sus voces como de la improvisación sus señas de identidad.

Se interpretarán los siguientes temas: ‘They can’t that away from me’ de George & Ira Geshwin; ‘Otoño eterno’ de Federico Lechner; el clásico tema de Los Beatles ‘Norweian Wood’; ‘Blue Monk’, de Thelonios Monk y Abbey Lincon; ‘Seven steps to heaven, de Miles Davis y Cassandra Wilson; ‘A house is not a home’, de But Bacarach y Hal David; ‘The Parting Glass’, tradicional irlandés; ‘Love for Sale’, de Cole Porter; y ‘Exílio e paraíso’ de Guinga y Aldir Blanc.