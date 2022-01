'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitza l'actualitat parlamentària. El programa es torna a emetre els diumenges a les 19:30h al Canal 24horas.

'Aquí Parlem', dirigit i presentat per Lluís Falgàs, analitzarà l'actualitat política i parlamentària de la setmana i comptarà amb Eva Granados.

Lluís Falgàs entrevista la portaveu del Grup Parlamentari Socialista al Senat, Eva Granados, per parlar de la situació política, la reforma laboral i la taula de diàleg, entre d'altres qüestions.

'Aquí Parlem' també analitza l'actualitat parlamentària i política, centrada aquesta setmana en la polèmica per les anomenades llicències per edat, un règim especial per als treballadors del Parlament de més de 60 anys que els permet cobrar el sou sense haver d'anar a treballar.