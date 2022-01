'La recepta perduda' és un programa que pretén recuperar la flaire de les cuines d'antany de la mà de Sílvia Abril, alhora que fa un retrat humà dels pobles de Catalunya.

RTVE Catalunya estrena 'La recepta perduda'. En el primer capítol Sílvia Abril visita Gironella i la Colònia Rosal per conèixer una escudella amb un ingredient ben curiós que va arribar d’Amèrica i va arrelar molt en aquesta zona gràcies al clima.

'La recepta perduda' viatja al Berguedà, en concret a Gironella i la Colònia Rosal. Sílvia Abril comprovarà com la gastronomia predominant a la zona és de supervivència, perquè hi vivien principalment masovers i coneixien molt bé el camp. Amb la Revolució Industrial, es van construir colònies al llarg dels rius Ter i Llobregat, i els pagesos van canviar de vida, però no d’alimentació.

Sílvia Abril i l'Antonio cuinen escudella de blat de moro escairat RTVE CATALUNYA

Al programa coneixerem l’Antonio, un mestre cansalader que s’ha fet un tip de cuinar l’escudella de blat de moro escairat durant 25 anys per la Fira de Nadal i que insisteix que les seves filles continuïn la tradició.