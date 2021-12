Concierto de Navidad del Coro RTVE en la Capilla del Palacio Real

La Orquesta y Coro RTVE celebran el tradicional Concierto de Navidad en la Capilla del Palacio Real de Madrid, en colaboración con Patrimonio Nacional, un concierto que lo emitirá Radio Clásica el día de Navidad y se podrá ver el 24 de diciembre por La 2. Bajo la batuta del director titular del Coro RTVE, Marco Antonio García de Paz, se interpretarán dos prólogos de órgano de José Jiménez y José de Larrañaga, cuatro villancicos de Juan García de Céspedes, Juan Gutiérrez de Padilla, Juan de Araujo y Manuel de Sumaya, y fragmentos de obras de J.S. Bach y G. F. Haendel.

El concierto de la Capilla Real comienza con dos prólogos de órgano a cargo de la organista Silvia Márquez: La ‘Batalla del VI Tono’, del compositor y organista navarro del barroco español José Jiménez (1600-1672) y la ‘Sonata de VI Tono’ del compositor, organista y maestro de capilla guipuzcoano José de Larrañaga (1728-1806).

Siguen cuatro villancicos coloniales representativos del Barroco Hispanoamericano: ‘Convidando está la noche’ del mexicano Juan García de Céspedes (1619-1678), ‘Las estrellas se ríen’, del malagueño Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664), ‘Hola, hala que vienen gitanas’, del extremeño Juan de Araujo (1646-1712), y ‘Albricias, mortales’, del mexicano Manuel de Sumaya (1678-1755).

Tras los villancicos, llega el turno a Juan Sebastián Bach (1865-1750) con el coral “Die Kön´ge aus Saba Kamen dar” (Los Reyes de Saba vinieron), perteneciente a la cantata dedicada a la Epifanía “Sie werden aus Saba alle kommen” (Todos vendrán de Saba) BWV 65. También de Bach, la soprano Raquel González Albarrán y el bajo Vicente Martínez, ambos pertenecientes al Coro RTVE interpretarán el dueto “Mein freund ist mein” (Mi Amigo es mío) de la cantata “Wachet auf, ruft uns die Stimme” (Despertad, nos llama la voz) BWV 140. La última obra de Bach que sonará en la Capilla Real es el primer coro del Oratorio de Navidad, BWV 248 “Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage” (Regocijaos, alegraos, celebrad estos días).

El concierto finalizará con una selección de tres números del oratorio ‘El Mesías’, de Georg Friedrich Handel (1685-1759): los números ‘An the Glory of the Lord’, ‘For unto us a child is born’, y el famoso ‘Hallelujah’.

Marco Antonio García de Paz

Considerado como uno de los directores de coro más audaces y creativos en la actualidad, Marco Antonio García de Paz nació en Luanco (Asturias), estudió violín y posteriormente dirección en el Centro Superior de Música del País Vasco 'Musikene'. Entre sus maestros se encuentran Peter Phillips, Gabriel Baltés, Johan Duijck, Lászlo Heltay o Javier Busto.

Cuenta en su haber con más de 60 premios nacionales e internacionales: mejor director en el Concurso Internacional 'Prof. Georgi Dimitrov', celebrado en Varna (Bulgaria) y en el 'Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen' (Bélgica); ganador en dos ocasiones del 'Gran Premio Nacional de Canto Coral', Premio anual de la Federación Coral Asturiana 'Axuntábense', 'Guidoneum Award' y el 'Serondaya' a la innovación cultural por el proyecto LDO.

Es el director y fundador del coro 'El León de Oro' (LDO), con el que ha actuado por toda España, Europa, África o EEUU y Director Titular del Joven Coro de Andalucía (JCA) desde 2019. Marco Antonio es invitado regularmente a dirigir numerosos coros profesionales como el Coro RTVE, el Coro de la Comunidad de Madrid, Coro de Madrigalistas de Bellas Artes de Ciudad de México (INBA) o el Coro Nacional de España. Ha dirigido también agrupaciones importantes en Europa, África y América.

Reconocido profesor, ha sido docente de la Milano Choral Academy, en Milán y en el Conservatorio Superior del Principado de Asturias. Imparte habitualmente seminarios y clases magistrales en varias ciudades europeas y Latinoamericanas, y forma parte de jurados internacionales a lo largo del mundo. Entre los festivales en los que ha actuado se encuentran el de Granada, Úbeda y Baeza, SMR Cuenca, Música-Musika de Bilbao, Festival de Cádiz, Otoño Musical Soriano, Arte Sacro de Madrid, Early Music Morella, Festival de Aranjuez o La Quincena Musical Donostiarra. También ha ofrecido conciertos del Auditorio de Oviedo y en el CNDM.

En su faceta de preparador de coro ha trabajado junto artistas como Leopold Hager, Friedrich Haider, Rosen Milanov, Pablo González, Pierre Cao, Paul Dombrech, Maximiano Valdés, Paul Goodwind o Peter Phillips. Entre sus proyectos inmediatos destacan sus apariciones con Le Concert des Nations y Jordi Savall, Cor de Cambra de Granollers, Tallis Scholars y Peter Phillips, su debut con la Orquesta Filarmónica de Málaga, Orquesta Oviedo Filarmonía, o la dirección de la Ópera 'King Arthur' de Purcell, además de compromisos en Italia, Grecia, China México o Taiwán.

Estrena con regularidad nueva música de diversos compositores y realiza grabaciones para destacados sellos discográficos. Marco Antonio García de Paz es, desde el 1 de septiembre de 2021, el Director Titular del Coro RTVE.