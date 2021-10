Este viernes, 'Una noche con la Canal' en Las noches del Monumental

Justo después del segundo concierto de temporada B/2 de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE, llega la segunda actuación de esta nueva edición de Las Noches del Monumental con el grupo Canal Street Jazz Band. Dixieland Jazz, New Orleans Jazz y Jazz Tradicional, un estilo creado en Nueva Orleans y presentado en Madrid hace 54 años por esta banda.

Puedes comprar aquí las entradas para este concierto



La sección rítmica formada por Fernando Sobrino en el piano, Antonio Domínguez en el contrabajo, y Raúl Rodríguez en la batería, da un swing perfecto apoyando las melodías tocadas por Yevhen Riechkalov en la trompeta, y Jim Kashishian en el trombón y voz.

Interpretarán los tem as 'Angry', 'Sweet Sue', 'Hindustan', 'Are you lonesome tonight', 'Madrid', 'Pink panther', 'Caravan', 'New Orleans', 'It's just a paper moon', 'Jeepers Creepers', 'Tiger Rag', 'The saints go marching in' y 'What a wonderful world'.

La Canal se formó en Madrid, en el año 1967 actuando en el famoso Club de Jazz Madrileño “Bourbon Street” (luego conocido como “Whisky Jazz”) hasta los años ‘90, y ha seguido actuando ininterrumpidamente hasta estas fechas. Los miembros actuales son españoles todos menos Yevhen (de Ucrania) y Jim, quien procede de California.

En 1984, “La Canal” (como es conocida entre sus “fans”) ha sido protagonistas en un programa de TVE de media hora, “Locos Por el Jazz”, donde han hecho entrevistas con los músicos, y han presentado sus actuaciones en directo. También, La Canal ha sido invitada numerosas veces al programa de TVE presentado por Fernando García Tola, “Si Yo Fuera Presidente”. En 1989 ha tocado en Dresden, Alemania en el Festival Internacional de Dixieland, representando España.

Se puede escuchar a La Canal en discos de artistas españoles como “Desde Bilbao a Santurce Blues Band”, Dinarama + Alaska, y Paloma San Basilio.