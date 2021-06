'Informe Semanal' abordará los indultos de los presos del procés

‘Informe Semanal’ comienza su repaso a la actualidad con el reportaje ‘En clave de indultos’ sobre la excarcelación de los presos catalanes condenados por intentar la independencia de Cataluña. Además, se acercará a las historias de migrantes que tratan de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos en ‘Historias del río Bravo’. Para terminar, se adentrarán en el neuromarketing y las necesidades de los consumidores con el reportaje ‘Neuromarketing, la gran seducción’.

Desde el comienzo de la pandemia, Estados Unidos ha expulsado en caliente a 850.000 migrantes, muchos de ellos potenciales solicitantes de asilo. Les aplican el título 42, una polémica medida de tiempos de Trump que Biden no ha derogado.

Después de cuatro años de política de mano dura, Biden prometió humanizar el sistema migratorio. Se ha centrado en el cuidado de los menores no acompañados y los padres que viajan con niños. Sin embargo, la mayoría de los que cruzan son adultos solos. Si les detienen, les deportan inmediatamente.

‘Neuromarketing, la gran seducción’

‘Informe Semanal’ tratará este sábado cómo el neuromarketing estudia lo que siente el consumidor ante cualquier estímulo para diseñar estrategias cada vez más emocionales.

Para sus defensores, el neuromarketing es persuadir con argumentos. Para sus detractores, manipular emocionalmente al consumidor. Javier Garcés, presidente de la Asociación de Estudios Psicológicos y Sociales, piensa que la publicidad "es de una simplicidad un poco insultante... ya no es informativa, es emocional, desde el punto de vista del consumidor no le dice nada y le puede llevar a hacer malas compras porque está intentando manipularle emocionalmente". La línea roja, dice Idoia Portillo, presidenta del Comité de Ética de I+A, es "el engaño, comparaciones maliciosas frente a la competencia… Ahí estaríamos hablando de un comportamiento no ético".