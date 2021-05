Monumental Jazz Project, el 7 de mayo en 'Las noches del Monumental'

El sexteto formado por el violinista Marian Moraru, el trompetista Christian Ibáñez, el contrabajista Roberto Terrón, el percusionista Raúl Benavent (los cuatro profesores de la Orquesta Sinfónica RTVE), el guitarrista Alex Tatnell y el pianista Juan Robles abordarán temas de grandes músicos del siglo XX desde un prisma clásico fusionado con el jazz y la música moderna. Este concierto se podrá ver en La 2 el viernes 28 de mayo

Todos los componentes del grupo que actúa este viernes en Las noches del Monumental tienen una sólida formación en el repertorio clásico y un gran interés por la gran variedad de estilos musicales así que interpretarán temas que no suelen formar parte del repertorio clásico, y al mismo tiempo, hacerlos un poco suyos, ya que realizarán los arreglos pertinentes ex profeso para la ocasión.

Arreglos que abordan desde un prisma clásico fusionado con el jazz y la música moderna. A la hora de seleccionar los temas diferentes aspectos, tales como estilos, intérpretes y épocas, reuniendo un listado abierto, atractivo y ameno con temas como So What (Miles Davis), Take Five (Dave Brubeck), Tristezas de un doble A (A. Piazzolla), La vie en rose (E. Piaf/ L. Gugliemi), My Funny Valentine (R. Rogers), I’ve got rhythm (G. Gershwin), Procuro olvidarte (M. Alejandro), Oblivion/Libertango (A. Piazzolla), Spain (Chick Corea) y From Within (Michel Camilo).

