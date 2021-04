RNE entrega els 65 Premis Sant Jordi de Cinematografia

RNE ha entregat els 65 Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia 2021, en una gala celebrada a Barcelona. A l'acte hi han assistit els guardonats Patricia López Arnáiz, Santiago Segura i Vicky Peña.

La periodista Conxita Casanovas, presidenta del jurat dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia i directora del programa 'Va de cine' de Ràdio 4, ha felicitat els premiats i el jurat, la crítica i els oients que una vegada més han tornat a fer "una feina fantàstica". La periodista ha recordat com ella venia de petita als Cinemes Verdi amb la seva avia i "continua en peus i ben viu". Ha conclòs que, tot i que aquest any és la 65a edició i son molts anys, creu que "queden molts anys per endavant", i que respecten "el passat però mirem al futur amb il·lusió i energia renovada".

Els Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia han reconegut en aquesta edició 'El año del descubrimiento', dirigida per Luís López Carrasco, com a millor pel·lícula espanyola. López ha agraït al jurat perquè tenen molta importància "els premis que atorguen la premsa especialitzada", ja que, si no fos per la premsa, "pel·lícules com aquesta quedarien desaparegudes, quedarien invisibles". El director ha conclòs que també li fa molta il·lusió perquè "fa 15 anys vivia a Barcelona, treballava aquí, i tornar es molt satisfactori".

@@FOT[5858246]

Per la seva banda, Patricia López Arnáiz ha rebut al premi a millor actriu espanyola pel seu treball a 'Ane', 'Uno para todos' i 'Ofrenda a la tormenta', les primeres participades per RTVE. Li ha entregat el guardó Valerie Delpierre i Ana Alarcón. Patricia ha volgut agrair al jurat i a la crítica, sobretot "a la mirada a la meva feina i a les pel·lícules". López Arnáiz ha emfatitzat amb les pel·lícules petites, ja que "pels pocs recursos normalment solen tenir poc recorregut" i ha conclòs donant les gràcies als periodistes que "amb articles amb paraules precioses ens han omplert d'alegria".

Patricia López Arnáiz ha recollit el premi de mans de Valerie Delpierre i Ana Alarcón rtve catalunya

Mario Casas ha rebut el premi a millor actor espanyol per 'No matarás', també participada per RTVE. Ana Alarcón ha entregat el premi al director de la pel·lícula, David Victori. Victori ha agraït el premi explicant que està "molt feliç pel viatge que estem vivint el Mario i jo amb aquesta pel·lícula" que "s'ha fet de manera poc convencional".

A més, la millor òpera prima d'aquesta edició és 'My Mexican Bretzel', dirigida i escrita per Nuria Giménez Lorang. Li han entregat el premi Núria Gago i Quim Ávila. Giménez ha agraït el premi perquè li fa molta il·lusió rebre'l, per "l'impuls de cara a continuar fent cine" i d'altra banda "per rebre'l a la meva ciutat". Ha conclòs recordant que "fer una opera prima és una aventura" i ha tingut "molta sort amb els companys de viatge" que s'ha trobat pel camí.

Nuria Giménez Lorang guanya el premi a la millor òpera prima per 'My Mexican Bretzel' rtve catalunya

En l'apartat internacional, 'Corpus Christi', de Jan Komasa, ha aconseguit el premi a millor pel·lícula estrangera. Antonio Saura, representant de la península ibèrica de la Acadèmia del cinema europeu, li ha entregat el premi a Ruth Gabriel. Gabriel ha volgut agrair poder estar a la gala celebrant el gran cinema. L'actriu estrangera guanyadora ha estat Mariana di Girolamo, per 'Ema', qui ha enviat un vídeo molt agraïda i l'actor ha estat Luca Martinelli, per 'Martin Eden'.

El Premi Rosa de Sant Jordi, atorgat per votació popular dels oients de RNE, ha recaigut a la pel·lícula nacional 'La boda de Rosa' d'Iciar Bollain, participada per RTVE. Jordi Sánchez li ha entregat el premi a Alicia Luna, guionista del film. Luna ha admès que "és un honor que siguin els espectadors els que escullin que ha estat aquesta la millor pel·lícula". A més, ha explicat que "el cinema son moltes vegades històries de ficció que quan aconsegueixen tornar-les reals els espectadors ho perceben com a veritat".

El Premi Rosa de Sant Jordi a millor pel·lícula estrangera ha estat per 'The father' de Florian Zeller. Part de l'equip de la pel·lícula ha volgut agrair el guardó amb un vídeo que s'ha retransmès durant la gala dels premis. El director de RNE, Ignacio Elguero, li ha entregat el premi a Adolfo Blanco, distribuïdor del film. Blanco ha agraït el premi recordant que "aquesta rosa és escollida pel públic".

El guardó a la Indústria Cinematogràfica ha recaigut en el cineasta Santiago Segura. El jurat ha reconegut la seva llarga i intensa trajectòria en el món del cinema. L'actriu Loles León li ha entregat el guardó fent referència al nom dels premis, ja que segons l'actriu a Sant Jordi van fer-li Sant perquè va matar un drac i Santiago Segura "ha lluitat contra la pandèmia, contra el virus i contra la soca assassina que volia carregar-se el cinema". Loles ha remarcat que "amb la seva pel·lícula Santiago Segura ha alliberat les sales de cinema de la ruïna i del tancament total" i ha volgut agrair-li en nom de tota la cinematografia pel seu gest "enorme i valent". Santiago Segura ha rebut el premi agraït pel Sant Jordi perquè és un premi molt prestigiós i perquè és "un dels premis que té més anys que jo". A més, Segura ha bromejat dient que la industria del cinema no son nomes cares boniques, "com la de la Loles León i la meva", sinó que "hi ha molta gent darrere".

Santiago Segura ha rebut el premi a la Indústria de mans de Loles León rtve catalunya

El jurat també ha reconegut amb el premi a la Trajectòria l'extensa carrera cinematogràfica de l'actriu Vicky Peña, que també ha destacat en el món del teatre i del doblatge. L'actriu ha confessat estar molt emocionada de rebre aquest premi, "un premi tan prestigiós que s'atorga a la meva ciutat". També ha volgut agrair a l'equip i "als equips de les pel·lícules que son meravellosos", imprescindibles. Peña ha conclòs que la seva carrera gairebé sempre ha transcorregut per secundaris, i que li "complau enormement formar part d'aquesta nomina de secundaris, perquè els secundaris donen color".

Vicky Peña ha rebut el premi a la trajectòria RTVE Catalunya

La gala de lliurament ha estat presentada pels periodistes de RTVE Laura Mesa i Marc Sala. La cantant Suu, amb la cançó 'Tant de bo' i Miki Núñez, amb 'No m'ho esperava', han posat la música als diferents moments de la gala.