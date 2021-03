'En Portada' retrata las condiciones del campamento de refugiados de Kara Lepe, en Lesbos

‘En Portada’ recupera el reportaje ‘La jaula de Lesbos’. Un equipo del programa ha viajado hasta allí para mostrar las cicatrices físicas y mentales de los refugiados que viven todavía en el campamento de Kara Lepe.

Hace unos días, una refugiada afgana embarazada se prendió fuego en la carpa del campamento de Kara Tepe, en la isla de Lesbos, al conocer un nuevo retraso de su traslado a Alemania. Una tragedia más que ha llevado al Gobierno griego a anunciar el cierre del campamento.

En Kara Tepe han malvivido miles de refugiados durante los últimos meses ¿Cómo le cambia la vida a una persona cuando pasa tres años en un campo de refugiados? Wakil Azimi ha pasado más de mil días en Lesbos, encerrado en los campos que la Unión Europea levantó para contener la crisis migratoria de 2016. Azimi resume así ese proceso vital: “Si vieras mis fotos de hace tan sólo tres años, no me reconocerías. Siento que he envejecido, y que ha envejecido mi corazón”.

Wakil sobrevivió a una amenaza de muerte de los talibanes en Afganistán. Abandonó su país y cruzó Pakistán, Irán y Turquía. Hasta que se jugó la vida, como tantos miles, subiéndose a una barcaza en la costa turca para alcanzar las playas de Lesbos.

‘La jaula de Lesbos’ sigue el rastro vital de Azimi y de otros muchos refugiados. El equipo de TVE desplazado a esa isla ha hablado con las ONGs que trabajan sobre el terreno; también con la población local que les abrió los brazos en 2015 y cuya generosidad parece haberse agotado; y, sobre todo, con las personas que se jugaron la vida huyendo de sus países, y que ahora ven cómo la Europa que idealizaron les retiene en campos inhumanos.