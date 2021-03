El programa de música en directe, 'Efecte Collins', té l'ambició de dignificar els programes de música en directe i de convertir-se en un referent a la televisió catalana. Dirigit per Gonzalo Bello, s'emet els dijous i els diumenges a La 2 i els dissabtes a Ràdio 4.

'Efecte Collins' descobreix aquesta setmana la música excelsa d'un dels nostres pianistes de jazz més internacionals i viatgers. Marco Mezquida, qui ha treballat amb Chicuelo, Sol Picó o Sílvia Pérez Cruz, visita la Sala Apolo acompanyat dels seus darrers còmplices musicals: el percussionista Aleix Tobías i el violoncel·lista Martín Meléndez amb qui ha publicat el disc 'Talismán' (2020).

Aleix Tobías, Marco Mezquida i Martín Meléndez rtve catalunya

Hi ha consens entre la premsa, programadors, públic i els seus propis col·legues a assenyalar Mezquida com una de les aparicions més brillants i prometedores en l'escena musical de la península en dècades i un artista destinat a conquerir qualsevol escenari imaginable al món. Nascut a Menorca el 1987, es va llicenciar a l'ESMUC al 2009 i des de llavors ha gravat més de 50 discos amb els millors músics del país.

Marco Mezquida rtve catalunya

Marco Mezquida, al mini documental de la setmana, fa un viatge on reflexiona sobre el soroll, el silenci i la música. Segons el compositor de jazz, la música ha estat present els darrers anys a llocs on abans hi havia silenci. Això ha fet que la sentim a tot arreu i a tota hora, i provoca que ens insensibilitzem i que no l'escoltem com caldria. Mezquida vol dignificar aquest moment de culte, el moment d'escoltar música plenament, amb tots els sentits.

Per Marco Mezquida, la música també és conversar i no es marca límits amb la veneració cap a d'altres estils més populars o experimentals fora del jazz. A 'Efecte Collins' en tindrem una espectacular mostra.

Marco Mezquida rtve catalunya